Neljä toiminimiyrittäjää jakavat nyt tiiviit neliöt Papintiellä. Hierojat Irja Viitanen, Mirva Niininen, Heidi Hyvärinen ja Marika Junikka muodostavat monipuolisen ja osaavan tiimin. Niininen on jalkaleikkauksen jälkeisellä sairaslomalla ainakin lokakuun alkuun asti.

Papintien tehotytöt

Petäjäveden hieronta Relaxin yrittäjä Mirva Niininen katkaisi polven eturistisiteen jalkapalloa pelatessa, joutui leikkaukseen ja on nyt sairaslomalla ainakin 8.10. asti. – Jalkapallourani alkoi ja loppui puolessa tunnissa, Niininen nauraa ja yrittää malttaa parannella itsensä rauhassa kuntoon.

Niinistä sijaistaa Kintaudella asuva hieroja Heidi Hyvärinen, joka teki Papintiellä hommia toisen työnsä ohella jo viime kesänä. Hyvärinen on klassinen hieroja ja valmistui Gradialta Niinisen kanssa samoihin aikoihin noin vuosi sitten.

Niinistä sijaistaa myös jyväskyläläinen Marika Junikka, joka klassisen hieronnan lisäksi taitaa urheiluhieronnan sekä purentalihashieronnan, joka tehdään suun kautta. Purentalihashieronta tuo apua yöllä hampaitaan pureville, purentakiskoja käyttäville ja ihan kaikille, jotka elävät elämäänsä hammasta purren.

Junikalla on virka edelleen kehitysvammaisten ohjaajana, ja on tottunut hoitamaan myös kaikenlaisia kehitysvammaisia asiakkaita. – Kaikenlaiset potilaat, tänne vaan! Petäjävedellä meidät on otettu kyllä ihanasti vastaan, Junikka kiittää.

Hyvärinen ja Junikka ovat tarvittaessa hoitaneet myös Petäjäveden Hieronta Rennoxin Irja Viitasen asiakkaita. Viitasen varauskirja onkin tupaten täynnä, ja yhteistyötä tehdään edelleen myös tien toiselle puolelle: hieroja Juho Kivelän ja Fysioksen väen kanssa.

Eläkeikään ehtinyt Viitanen on alkanut jo haaveilemaan eläkkeelle jäämisestä – mutta aikaisintaan vasta ensi vuoden puolella. Sitäkin ajatellen, hyvä ja toimiva tiimi on nyt olemassa.

Niininen muistuttaa yksinyrittäjiä, että mahdollisen sairastumisen vuoksi on tärkeää maksaa itselleen yrittäjä- ja potilasvakuutuksia, vaikka ne pienissä tuloissa tuntuvatkin. – SK