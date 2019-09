Judo tarkoittaa ’pehmeää tietä’. Judossa vastustajaa ole tarkoitus vahingoittaa, mutta vastustajan voimaa käytetään hyväksi. Salilla opittuja tekniikoita ei myöskään saa käyttää muualla – paitsi tässä lehtikuvassa. Lisätietoa harrastamisesta löytyy Facebookin Petäjäveden Judo -ryhmästä.

Omalla kylällä voi nyt harrastaa judoa

Petäjävedellä voivat nyt kaikenikäiset aina 5-vuotiaasta senioriväkeen harrastaa judoa. Elina Huotari keksi perustaa Petäjävedelle omaa toimintaa ja yhdistyksen. Huotari on aikaisemmin ollut pitkään mukana Keuruun ja Jämsän judoseuroissa. Petäjäveden K-kauppias Matti Lahtinen oli Huotarille tuttu Jämsästä, ja pyysi tämän mukaan.

Petäjäveden Judo ry on nyt perustettu ja ensimmäiset treenit pidettiin viime perjantaina. Petäjävedellä judoharrastajia on jo valmiiksi, ja heitäkin oma seura nyt palvelee. Kunta tarjoaa judolle tilat Kirkonkylän koulun salista, jossa treenataan perjantai- ja sunnuntai-iltaisin. Matot löytyivät valmiina.

Lahtisella on judosta musta vyö ja hän on harrastanut myös muita kamppailulajeja. Huotarilla on ruskea vyö. Kolmas treenien vetäjä on Jarmo Savolainen.

Judo on monipuolista perusliikuntaa ja kehittää myös keskittymiskykyä, mutta se voi olla myös kokonainen elämäntapa. Judossa ei ole vastustajan koolla väliä, ja treeneissä samantasoiset treenaavat yhdessä. Junnujen kanssa liikutaan leikin varjolla.

Mukaan ovat tervetulleita kaikenikäiset, -kokoiset ja -kuntoiset liikkujat. Kaksi ensimmäistä kertaa voi tulla mukaan maksutta kokeilemaan. Harrastusmaksut eivät muutenkaan ole kalliit ja esimerkiksi junioripuvun saa muutamalla kympillä. Harrastajat ovat vakuutettu Suomen Judoliiton kautta, sitten kun vastaperustettu yhdistys on hyväksytty sen jäsenseuraksi. – SK