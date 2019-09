Ensimmäisellä koskaan järjestetyllä nuorten metsästysleirillä oli 15 noin 12-17-vuotiasta nuorta. Aikuisia tarvittiin kolmepäiväiselle leirille metsälle, ohjaajiksi ja muihin järjestelyihin kaikkiaan 26. Koiria oli mukana 10. Juuso Kemppainen, 12, Juuso Mäkinen, 12, ja Joona Kemppainen, 11, nauttivat eniten metsässä olemisesta – saalis ei ole tärkeintä. Ylä-Kintauden pojat olivat jo suorittaneet metsästystutkinnon.

Metsästäjälle on tärkeintä luonto ja luonnossa liikkuminen

Erämiesten kämpällä Repolassa on leiriaamun herätys kello 5 ja aamupalan kautta lähdetään metsälle. Väki jakaantuu pieniin ryhmiin ja jokaisella alle 15-vuotiaalla on oma aikuinen ohjaaja mukana. Porukat lähtevät ympäri Petäjävettä. Aamuisin on ohjattua metsästystä koirien kanssa, mutta makkaratulilla istuminen on yhtä tärkeää. Illalla sorsastetaan, lähdetään iltalennolle. Ohjatun metsästämisen lisäksi leiriläisille on ampumakoulutusta, ja on mahdollisuus kokeilla ilma-ase-, haulikko- ja jousella ammuntaa. Ohjelmassa on myös metsästäjätutkintoon valmentavaa koulutusta sekä loukkujen rakentamista. Monella on metsämiehen tamineet viimeisen päälle ja muutamilla metsästystutkinnon suorittaneella oli mahdollisuus aseen käyttöön metsässä ohjaajan valvonnassa. Illalla sorsametsän jälkeen saunotaan ja kömmitään nukkumaan. Kännyköitä ei ehdi vilkuilla ja uni tulee heti silmään.

Toissa viikonloppuna nähtiin upea, paikallinen voimanponnistus, kun nuorille järjestettiin ensimmäistä kertaa kolmipäiväinen Metso-metsästysleiri. Petäjäveden riistanhoitoyhdistys ja Erämiehet saivat järjestelyihin mukaan henkilöitä useista petäjävetisistä metsästysseuroista. Myös lähikunnista saatiin apuja, ja osallistujiakin. Leiristä saatu palaute oli positiivista, ja toiveissa on uuden leirin järjestäminen ensi vuonna. Pidemmällä leirillä voisi käydä laajemminkin asioita läpi, ja tuoda mukaan myös kalastuspuoltakin, puuhamiehet Keijo Ekman, Teppo Honkonen ja Mikko Jutila haaveilevat. – SK