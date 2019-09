Petäjäveden Osuuspankin asiakkuusasiantuntija Maria Vuorenmaa muistuttaa, että nyt on syytä tarkistaa, onko oma matkapuhelinnumero ilmoitettu omaan verkkopankkiin. Jos ei ole, verkkopankin toiminta lakkaa jo tämän viikon lauantaina 14.9.

Lisää puhelinnumerosi verkkopankkiisi tällä viikolla

Petäjäveden Osuuspankki haluaa muistuttaa, että asiakkaat tarkistaisivat omasta verkkopankistaan, ovatko he antaneet sinne oman puhelinnumerotietonsa. Jos matkapuhelinnumero ei siellä ole, ei verkkopankki toimi, eikä sillä voi maksaa laskuja ensi lauantaista 14.9.2019 lähtien.

– Kyse on 14.9. voimaantulevasta maksupalvelulaista, jossa oma matkapuhelinnumero pitää liittää omaan verkkopankkiin, jotta asiakkaan vahva tunnistaminen onnistuu, sanoo toimitusjohtaja Jaakko Ylitalo. Petäjäveden Osuuspankilla ollaan nyt huomattu, että on paljon asiakkaita, joilta numerotieto verkkopankista puuttuu. Asiasta on tullut verkkopankkiviesti.

Asiakkuusasiantuntija Maria Vuorenmaa muistuttaa myös, että matkapuhelinnumeron pitää olla oma henkilökohtainen, eikä enää riitä, että puolison numero on ilmoitettu pankkiin ja verkkopankkiin.

– Meillä myös mobiilipankin suosio on koko ajan kasvussa, ja siinä käytetään tunnistamiseen mobiiliavainta. Paperinen avainlukulista on silti hyvä pitää tallessa, sillä sitä käytetään edelleen esimerkiksi OmaVerossa, Omakannassa sekä Kelan sähköisissä palveluissa. – SK