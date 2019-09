Kuntosalin ohjauspäivä on vain naisille, mutta kuntosalille ovat muuten tervetulleita ihan kaikenlaiset, -kokoiset ja -ikäiset kuntoilijat. Matti Heinänen ja Irja Rissanenkin ovat joskus punttia nostelleet. Ohjauksen ajan lauantaina kuntosali on varattu vain naisille.

Kuntosalilla uusia laitteita ja naisten oma perehdytyspäivä

Petäjäveden Naisvoimistelijat järjestää yhdessä Seurayhtymän kanssa naisten toiveesta maksuttoman tutustumis- ja ohjaustilaisuuden kuntosalilla Kulttuurikeskuksessa tulevana lauantaina 7.9. kello 10 alkaen. Mukaan voi ilmoittautua vielä tänään 4.9. sähköpostitse tuula.aira@gmail.com. Aluksi pidetään yhteinen info, jonka jälkeen tutustutaan laitteisiin kymmenen hengen ryhmissä yhdessä hyvinvointivalmentaja Päivi Ilmarisen kanssa.

Tavoitteena on, että tutustumiskäynnin jälkeen olisi helpompi aloittaa kuntosaliharrastus. – Toivotaan, että tätä kautta voisi löytyä kipinä kuntosaliharrastukseen, naisvoimistelijoiden puuhanainen ja Seurayhtymän rahastonhoitaja Irja Rissanen sanoo. Ja jos miehet ovat kiinnostuneet samanlaisesta tutustumispäivästä, niin myös sellainen mieluusti järjestetään.

Myötämielinen kunta

Kuntosali aloitti toimintansa samoissa tiloissa, mutta ahtaammin sen alaosassa, jossa oli 70 neliötä tilaa ja käyttäjiä oli vain muutamia kymmeniä. – Seurayhtymä alkoi vetämään kuntosalitoimintaa vuonna 1994 ja se otti Petäjäisiltä 50.000 markan lainan kuntosalin kehittämistä varten. Laina maksettiin neljässä vuodessa takaisin, muistelee Matti Heinänen, joka on ollut toiminnassa mukana alusta asti.

Seurayhtymän muodostavat Petäjäveden kunta, Petäjäveden Petäjäiset ja Petäjäveden Naisvoimistelijat. Sen tarkoituksena on ylläpitää kuntosalia ja avantouintipaikkaa.

– Hyvä, edullinen kuntosali perustuu vahvasti näihin kunnan tarjoamiin tiloihin sekä vapaaehtoistyöhön, mitä sen pyörittämiseksi tehdään. Ilman kunnan myötämielistä suhtautumista, me emme pystyttäisi tällaista salia täällä ylläpitämään, Rissanen sanoo. – Tässä on pakko mainita myös Nislisin Tapani, joka liikuntatoimesta vastaavana teki pitkään hienoa yhteistyötä salin toiminnassa ja sen kehittämisessä. Kuntosali on pysynyt hyvänä ja turvallisena myös Heinäsen Matin vahvan sitoutumisen ja omaehtoisen panostuksen ansiosta, muun muassa viikottaisena laitteiden huoltamisena ja tarkastamisena sekä tarvittaessa ulkopuolisen huollon tilaamisena.

Seurayhtymä ostaa kunnalta kuntosalin viikoittaisen siivoustyön, kaikki muu tehdään talkooperiaatteella. Siihen perustuu myös edullinen hinta: kuntosalin vuosimaksu on 65 euroa, mutta vuoden vaihteessa sitä tarkistetaan hieman.

Kesän aikana kuntosalille on tehty 21.000 euron investointi, kun Seurayhtymä hankki viisi uutta laitetta. Kaksi niistä on sellaisia, että ne korvasivat kaksi erillistä laitetta, joten näin saatiin kaivattua lisätilaa. Ohjauspäivässä pääsee myös tutustumaan näihin uusiin laitteisiin: selkä-vatsa- ja jalkojen lähentäjä-loitontaja -laitteeseen, reverse hyperiin, joka on tarkoitettu alaselän, pakaroiden ja takareisien kuntouttamiseen ja kehittämiseen, monipuoliseen kyykkylaitteeseen sekä pull down -alasvetolaitteeseen, jolla harjoitellaan selän lihaksia.

Heinänen on ”nikkaroinut” nyt myös uusia levypainotelineitä seinille, jotta painot eivät veisi tilaa ja siivoaminen olisi helpompaa.

Käyttäjiltä toivotaan, että lähtiessä laitteista tyhjennettäisiin aina omat painot pois. Myöskään palautusaikana ei sovi laitteille jäädä istumaan, vaan antaa tilaa muille.

Viimeinen illalla sammuttaa valot ja radion.

500 kuntosalikävijää

– Itse tein 35 vuotta ilman ohjelmaa, niin voin sanoa että nyt on tehokkaampaa. Ilman ohjelmaa tulee myös helposti tehtyä liikaa. Minulle ja muille voimailijoille ohjelmia on tehnyt poika Samuli. Petäjävedellä niitä tekee myös esimerkiksi personal trainer Timo Ruokolainen, Heinänen sanoo.

Neliöt ja kävijämäärät ovat kasvaneet alkuajoista roimasti: nyt käytössä on 167 neliötä ja kuntosalikortti on noin 500 kävijällä. – Näillä määrillä lisäneliötkään eivät olisi pahitteeksi. Seinän takana olevasta kirjastoauton tallistahan voisi joskus nipistää lisää tilaa, Heinänen ja Rissanen miettivät. Erityisesti salille on toivottu isompaa venyttelytilaa. – Kaikkia eri käyttäjäryhmien toiveita pyritään ottamaan huomioon.

Seurayhtymä ja kunta ovat mahdollistaneet myös Uimalan avantouinnin. – Toivomme, että ensi talvena kunta ottaisi sen taas hoitaakseen, koska siellä pitää käydä joka aamu tarkistamassa tilanne, Heinänen sanoo. Avantouinnin vuosimaksu on ollut 40 euron luokkaa.

Kuntosali- ja avantouintimaksut voi hoitaa K-Market Porkkanassa. – SK