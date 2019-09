Ensimmäinen vuokralainen saatiin taloon!

Petäjävesi-lehti ja omistajaseura Petäjäveden Petäjäiset ry ovat etsineet jo pitkään vuokralaista turhan suuriksi käyneisiin tiloihin Asematiellä.

Peli avattiin viime viikolla, kun yrittäjä Mirkka Lampinen tuli taloon. Lampisen Mirkan Assari palvelut Oy toimii yritysten apukäsinä muun muassa laskutuksessa, ostoreskontrassa, tilausten käsittelyssä ja maksuseurannassa. Lampinen tekee assistentin töitä myös Petäjävedellä.

Lampinen pyörittää myös Mirkan Lemmikkitarvikepuotia, joka toimittaa koirille, kissoille ja pienelämille ruokia ja tarvikkeita. Jatkossa Lampinen pitää toimistoaan sekä lemmikkieläintarvikkeiden varastoaan Petäjävesi-lehden toimituksen yhteydessä; Lampisen tiloihin on oma sisäänkäynti talon takaa Asevelitien puolelta. – Myöhemmin on tarkoitus pitää lemmikkitarvikepuotia viikottain avoinna ja muitakin laajentamissuunnitelmia on.

Petäjävesi-lehden toimituksen puolella on edelleen vuokrattavana noin sata neliötä monipuolista toimitilaa keskeisellä paikalla Petäjävedellä. Katso video tiloista täältä. – SK