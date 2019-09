Eetu Saramäki moukaroi piiriennätyksen uusiksi

Eetu Saramäki, 12, on noussut kuluneen kesän aikana ryminällä ikäluokkansa Keski-Suomen piirin tilastokärjeksi moukarinheitossa.

Vasta noin vuoden ajan yleisurheilua harrastaneen nuoren miehen ennätys on kesän aikana parantunut huimasti. Kauden ensimmäisessä kisassa toukokuussa Eetun tulos oli 20,13 metriä. Lauantaina Saramäki heitti Kaustisilla uuden ennätyksensä, 50,73 metriä.

Edellinenkin piiriennätys (45,15) oli Saramäen nimissä. Ennen Eetun ennätyksiä 12-vuotiaiden piiriennätystä piti hallussaan Marko Järvinen 12 vuotta vanhalla tuloksella.

Petäjäveden Petäjäisten riveissä urheileva Eetu Saramäki harjoittelee moukarinheittoa kolme kertaa viikossa Kalle ja Toni Simonahon valmennuksessa. Kirkonkylän urheilukentän moukarihäkki onkin tullut Kintauden pojalle tutuksi. Myös kotona voi treenata.

– Enhän mä kotona heittää voi, mutta pyörähdyksiä voi sielläkin harjoitella, sanoo Saramäki.

Kotioloissa moukaria ei kuitenkaan kannata sinkauttaa ilmojen teille. – Mä kerran heitin, mutta ei se mennyt kauhean pitkälle, Saramäki hymyilee.

Aiemmin palloilulajien, kuten jääkiekon ja jalkapallon, parissa viihtynyt Saramäki hyppäsi yleisurheilun pariin kaverin kannustamana. Moukarinheitto tuntui heti hyvältä.

– Se oli vaan hauskaa, kun ekoissa harkoissa heiteltiin. Sitten vaan päätin jatkaa sitä.

Yhdeksi tavoitteekseen Eetu Saramäki nimeää nuorten SM-kisat, joihin pääsee osallistumaan 14-vuotiaasta alkaen. Tilastoihin 12- ja 13-vuotiaat voivat kyllä tehdä ennätyksiä vanhempienkin urheilijoiden sarjoihin.

14 ikävuoden kohdalla vaihtuu myös moukari painavampaan, kolmekiloisesta nelikiloiseen.

Valmentajien näkökulmasta Saramäellä on mahdollisuudet edetä vielä pitkälle. – Eetu on nopea oppimaan. Hän on oppinut tekniikan erityisen nopeasti. Keväällä alkoi vasta heittämään, ja nyt osaa jo hyvin, sanoo Toni Simonaho.

Teksti ja kuvat: Hanna Mäkinen