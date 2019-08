Lähipuu-huonekalut esillä Höyry-galleriassa (Juttu vain tilaajille)

Petäjävetisen puusepän Mika Rautasaaren lähipuisia huonekaluja voi ihailla nyt elokuun ajan Korpilahdella, Höyry-galleriassa. Maasta – puusta-tulesta -näyttelyssä on Rautasaaren töiden lisäksi jyväskyläläisen kuvanveistäjän, Panu Koskimiehen teoksia. Molemmat miehet ovat opiskelleet Petäjäveden käsi- ja taideteollisessa oppilaitoksessa.

– Esillä olevat huonekalut ovat prototyyppejä, joissa olen kokeillut eri puiden käyttötapoja. Tavoitteena minulla on tehdä oma Lähipuu-mallisto, johon kuuluisi huonekalujen lisäksi pienempiä koriste- ja käyttöesineitä, joita voisi tehdä pienemmistä puupaloista, Rautasaari kertoo.

Näyttelyssä on esillä kaksi isoa pöytää, joista toisen ympärillä on myös penkki ja jakkaroita, sohvapöytä ja kaksi seinäkaappia sekä pihalla, näyttelyrakennuksen edessä yksi puinen veistos.

– Sohvapöytä on tehty ison männyt pintalaudoista, jotka ovat leveitä ja iso-oksaisia. Iso pöytä, joka muodostaa penkin ja jakkaroiden kanssa ryhmän, on tehty saman männyn keskemmältä puuta sahatuista lankuista. Käytän paljon isoja ja oksaisia pihapuita, jotka yleensä päätyvät polttopuiksi, Rautasaari kertoo.

– Jakkarat on tehty isoista, oksaisista ja nopeasti kasvaneista kuusista, jotka ovat sahatavaraksi huonoa. Jakkaroissa pehmeys ja keveys ei haittaa, keveydestä on päinvastoin hyötyä. Toinen iso pöytä on tehty Keuruulla kasvaneesta loimukoivusta, joka oli tyveltä 70-senttinen. Yleensä koivut eivät kasva niin isoiksi, tämä oli sen verran harvinainen, että lankkuja ei hennonut pilkkoa pienemmäksi.

Tumma pinta polttamalla

Rautasaari käyttää huonekaluihinsa vain lähipuuta, joten hän osaa myös nimetä, mistä mikäkin huonekalu on syntynyt. Seinäkaapeista toiseen on käytetty samaa keuruulaiskoivua kuin isoon pöytää, toinen kaappi taas on tehty Karstulassa kasvaneesta isosta pihlajasta.

– Pihakalusteeksi tehdyssä pöytäryhmässä olen kokeillut pintakäsittelyä polttamalla. Hiillostaminenhan on vanha puunsuojaustapa; Suomessa aidantolppien maahan tulevat päät on suojattu lahoamista vastaan polttamalla ja Japanissa hiillostamista on käytetty muun muassa rakennusten ulkoverhouksissa suojana lahoa ja tuholaisia vastaan, Rautasaari kertoo.

– Näissä kalusteissa olen harjannut irtonaisen hiilen pois ja sitonut sen pintaan puuöljyllä. Siten näihin sai kivan ulkonäön ja tuntuman.

Höyry-gallerian näyttely on Rautasaaren toinen, ensimmäisen hän piti pari vuotta sitten Laukaassa. Korpilahden näyttely on avoinna 1.9. asti.

– Tiina Lamminaho