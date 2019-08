Kunnan rakentamisprojektit edistyvät aikataulussa (Vain tilaajille)

Petäjäkodin sisäilmaremontti on siivousta vaille valmis ja teiden parantamistyöt jatkuvat syksyn aikana pitkin pitäjää.

Kunnan rakentamisprojektit edistyvät aikataulussa

Kunnan rakennusprojekteista moni on edennyt kuluneen kesän aikana jo lähes maaliin.

Teknisen johtajan Matti Variksen mukaan Petäjäkodin sisäilmaremontti valmistuu tällä viikolla, ja asukkaat pääsevät pian muuttamaan takaisin uusittuihin tiloihin.

– Aikataulussa pysyttiin, eikä mitään ihmeellistä tullut eteen, Varis kertoo. Petäjäkodin yhdessä siivessä pinnat maalattiin ja lattiamatot osin uusittiin, ja välikattoa puhdistettiin ja tiivistettiin.

– Tilat ovat nyt valoisat ja kodikkaat. Pehmeämpi lattiamateriaali vähentää huoneiden ja käytävien kaikumista. Jokaisessa asukashuoneessa on erivärinen tehosteseinä.

Asfaltointeja ja perhekeskusta

Keskustassa entisenä radanpohjana tunnettua tienpätkää on kesän aikaan rakennettu ja viime viikolla siihen ajettiin uusi pintamateriaali.

– Viime viikolla kivituhkapintainen tie tasattiin ja höylättiin. Sitten se alkaa olla valmis. Uusi kevyenliikenteenväylä saa uudet liikennemerkit tässä syksyn aikana, Varis kertoo.

Halkokankaantien ja Miilukankaantien päällystystyöt on aloitettu, ja sen jälkeen siirrytään tekemään Susitien ja Välitien asfaltointeja. Ne valmistuvat elokuun aikana.

Teollisuustien parantamistyöt ovat myös parhaillaan käynnissä.

– Kaivuutyöt kuivatuksen parantamiseksi on tehty ja stabilointiporukka tulee elo-syyskuun aikana.

Petäjäkallion päiväkodin alatalon pihasta on uusittu aitoja: – Vanhat puuaidat purettiin ja tilalla on nyt uudet ja turvalliset teräsaidat.

Perhekeskuksen tilat kirjaston yhteydessä on rakenteiden osalta saatu valmiiksi, ja nyt meneillään on sisustustyöt. – Ovien lukitukset ovat vielä teknisellä toimella tekemättä, mutta kun toiminta alkaa syyskuun lopulla, niin siihen mennessä nekin ovat kunnossa.

Tekninen johtaja Matti Varis, sivistystoimenjohtaja Timo Holm, kirjastonjohtaja Heli Laitinen ja kunnan ICT-päällikkö Petteri Salenius lähtevät 30.8. tutustumaan Uuraisten omatoimikirjaston ratkaisuihin. Tavoitteena on, että ensi vuonna 2020 Petäjävedenkin kirjasto muuntuu omatoimikirjastoksi. – Uuraisilla on otettu mallia Toivakasta, me otamme heiltä, tämä on vähän tällainen kopion kopio, Varis naurahtaa.

Uuraisillla vastassa on Petäjäveden entinen tekninen johtaja Janne Koskenkorva, joten yhteistyö naapurikuntaan on sitäkin kautta hyvä.

Kintaudenkin eteen

Kintauden koululla on tehty kesäkuussa uusimman osan rakenteiden tiivistämistä sekä alapohjan tuuletuksen parantamistöitä.

Kauan kaivattu Kintauden kevyenliikenteenväylä on rakennussuunnitelman laatimisvaiheessa ja avustuksen hakupapereiden täyttö on meneillään.

– Avustusta on haettava lokakuun loppuun mennessä, Varis kertoo.

Saadaan hankkeelle avustusta tai ei, tavoitteena on, että ensi syksynä 2020 Kintauden kevyenliikenteenväylä on valmis. – SK