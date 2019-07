Torikka-taikaa vanhassa kirkossa

Waltteri Torikan sanoin ja Hopeisen kuun sävelin:

“Ei tulla koskaan voisi kai Petäjävedelle tällaista iltaa”.

Ennen Waltteri Torikan keskiviikkoista konserttia kansa jonotti Petäjäveden vanhaan kirkkoon pitkänä, pitkänä jonona. Loppuunmyydyn konsertin lopussa yleisö taputti suosikilleen seisaaltaan lisäesitystä pyytäen.

Alkusointujen ja viimeisten kumarrusten väliin jäi vaikuttava konsertti, jonka perusteella on helppo ymmärtää syy Waltteri Torikan suureen suosioon. Torikan ääni ja karisma täyttivät kirkon vaivatta. Kesäillan aikana kuulluista tulkinnoista välittyi sekä voima että herkkyys.

Toivo Kuulan ja Oskar Merikannon sävellyksillä alkanut konsertti jatkui eteläpohjalaisilla kansansävelmillä. Komiasti laulanut artisti tempaisi yleisön mukaansa ja piti otteensa tunnelmien vaihtuessa. Silmäkulmiaan taisi kuivata useampikin kuulija, kun Torikka tulkitsi monelle merkityksellisen Maan korvessa kulkevi lapsosen tie -virren.

Tunteita tulvivat myös konsertin loppupuolen iki-ihanat elokuvasäveltämät. Balladi elokuvasta Klaani, Puhu hiljaa rakkaudesta, Romanssi ja Hopeinen kuu olivat Waltteri Torikan ja häntä ansiokkaasti pianolla säestäneen Marko Hilpon esittäminä nautittavaa kuunneltavaa. Paikkansa illan ohjelmassa ansaitsivat myös Italian yössä ja Kuin taivaisiin -kappaleet.

”Erityinen ilta ja erityiset laulut”

Konsertin päätyttyä Waltteri Torikka viivähti vanhan kirkon sakastissa, jossa häntä kävi tervehtimässä muun muassa Petäjäveden kirkkoherra Laura Laitinen.

– Tulin katsomaan miestä, joka saa väen jonottamaan kirkkoon, virkkoi Laitinen hymyillen. Samalla hän kiitti Torikkaa kauniista musiikista ja tunnelmasta, jota olisi kirkkoherran sanoin voinut veitsellä leikata.

– Erityinen ilta ja erityiset laulut, tiivisti Laitinen.

Ainutlaatuinen konserttipaikka

Waltteri Torikalle esiintyminen Petäjäveden vanhassa kirkossa oli uusi kokemus.

– En ole esiintynyt Petäjäveden vanhassa kirkossa aiemmin, enkä ole myöskään nähnyt tätä kirkkoa aiemmin. Etukäteen otin selvää, että Petäjäveden vanha kirkko on Unescon maailmanperintökohde – ja syystäkin on, sillä onhan tämä ihan ainulaatuinen paikka.

– Tosi kaunis kirkko ja aivan upea tunnelma, kehui Torikka.

Vanha kirkkosali sopi ilmaisuvoimaisen, ilman sähköistä äänentoistoa ja vahvistimia esiintyneen taiteilijan konserttipaikaksi mainiosti.

– Tämän kokoinen sali on ihana. Tässä saa tavallaan otteen yleisöön, ihmiset eivät ole liian kaukana. Yleisön kanssa on helpompi kommunikoida.

– Täällä pystyi tekemään hyvin erilaisia sävyjä. Siihen saa rohkeutta tämmöisessä tilassa, kun selkeästi tuntuu, että ääni toimii täällä eri tavalla, Torikka luonnehti.

”Tiesin, että tulee upea ilta”

Torikka-konsertin liput myytiin loppuun vanhan kirkon verkkokaupassa noin viikkoa ennen konserttipäivää. Yksi onnellisista konserttivieraista oli Keuruulainen Raija Tulla.

– Tulin illan konserttiin kahdesta syystä: tämän maailmanperintökohteen ja Waltteri Torikan takia. Tämä ympäristö on jäänyt katsomatta aiemmin, ja nyt oli korkea aika, kun lähellä asun. Torikkaa olin kuullut kerran aiemmin livenä Keuruun kirkossa ja tiesin, että tulee upea ilta, kertoi Tulla konsertin jälkeen.

– Konsertti oli oikeastaan hyvin ennalta odotettu. Waltteri Torikkahan on loistava taiteilija, joka on tuonut oopperan kansan keskuuteen, ja laajentanut omaa perspektiiviään musiikkiin sen myötä. Enää ei tarvitse lähteä Helsinkiin, vaan hän tulee tarjoamaan sen meille täällä. Ja tämä ympäristö ja hänen konserttinsa on mitä parhain yhdistelmä.

Herkkyyttä ja äänen voimaa

Raija Tulla löysi illan aikana kuulluista ja koetuista esityksistä monipuolisia sävyjä ja useita kohokohtia. Esimerkkinä Tulla mainitsi Torikan tulkinnan Maan korvessa kulkevi lapsosen tie -virrestä.

– Sen herkkyys oli jotain aivan uskomatonta, se tuli esiin hänen esiintymisessään. Sitten toisaalta kappaleet, joissa ääni oli voimakkaimmillaan. Tavallaan se herkkyyden ja äänen voiman välinen maailma, ne ääripäät, ovat ehkä ne, jotka eniten jäävät koskettamaan. Ja Waltteri Torikan esitystapahan on hyvin eloisa. Hän on taiteilijana helposti lähestyttävä siinä mielessä, että hänellä on pilkettä silmäkulmassa.

– Ihan varmaan, jos vain tilaisuus on, käyn Waltteri Torikkaa edelleen kuuntelemassa. Tässä on jo ollut mielessä hänen yhteisesiintymisensä Jarkko Aholan kanssa Helsingissä loppuvuodesta. Paikallinen matkatoimisto järjestää sinne matkan, saapa nähdä, ettenkö hyppää kyytiin, nauroi Tulla.

Hanna Mäkinen

Waltteri Torikan konsertti on osa Petäjäveden vanhan kirkon kesämusiikkisarjaa. Hienoja kesäkonsertteja on vanhassa kirkossa kuultu jo kymmenen vuoden ajan. Ensi keskiviikkona 17.7. vanhassa kirkossa kuullaan kitaristi Otto Tolosta ja sellisti Lauri Rantamoijasta.