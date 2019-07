Sellon ja kitaran lumoa Petäjäveden vanhassa kirkossa

Petäjäveden vanhan kirkon kesämusiikkisarjassa on tänään tarjolla sellon ja kitaran lumoa. Keuruun Haapamäeltä kotoisin olevan sellisti Lauri Rantamoijasen ja kitaristi Otto Tolosen ohjelmassa on ainakin Manuel de Fallan espanjalaisiin kansanlauluihin perustuva sarja, Radames Gnattalin sonaatti sellolle ja kitaralle sekä muiden säveltäjien romanttisia kitarateoksia. Rantamoijanen konsertoi jatkuvasti ahkerasti ympäri Eurooppaa. Helsinkiläinen Otto Tolonen toimii Norjan valtiollisen musiikkikorkeakoulun kitaraprofessorina.

Tolonen on yksi kansainvälisesti menestyneimpiä suomalaisia klassisia kitaristeja. Vuosien 1995-2009 välillä hänet palkittiin 20 kilpailussa Tokiosta San Franciscoon ja Australian New Castlesta Suomen Jyväskylään. Mainittakoon näistä erityisesti 1. palkinnot maineikkaassa Andrés Segovia kilpailussa Espanjassa ja ohjelmistoltaan tämän hetken vaativimmassa kitarakilpailussa Markneukirchenissä Saksassa sekä 2. palkinnot Tokion kansainvälisessä kitarakilpailussa ja Guitar Foundation of America kilpailussa Yhdysvalloissa.

– LGK /OK

Lauri Rantamoijasen ja Otto Tolosen konsertti Petäjäveden vanhassa kirkossa tänään keskiviikkona 17.7.2019 kello 18. Konsertin hinta 15 e.