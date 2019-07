Petri Laaksonen konsertoi tänään vanhassa kirkossa

Laulaja – lauluntekijä Petri Laaksosen Olkoon ylläsi kirkas taivas – konsertti kuullaan Petäjäveden vanhassa kirkossa tänään keskiviikkona 24.7. Konsertti alkaa kello 18.

Luvassa on mieleenpainuva ja koskettava konsertti. Olkoon ylläsi kirkas taivas-kokonaisuus tarjoaa meille erityisesti tuokiokuvia merellisiin maisemiin. Petri Laaksonen on viettänyt jo kaksikymmentä kesää mökillään saaristossa ja tuona aikana on syntynyt runsaasti lauluja merestä, kesästä ja elämästä yleensä sen iloineen ja murheineen. Meren äärelle meitä johdattelevat laulaja-säveltäjä Petri Laaksonen sekä turkulaiset huippumuusikot, viulisti Juha Viljanen sekä sellisti Laura Olli.

Kolmikko musisoi ensimmäisen kerran jo viime kesänä ja yhtyeen kaunis sointi sai laajalta yleisöltä niin innostuneen vastaanoton, että konsertin ohjelmisto taltioitiin syksyllä 2018 Turun ekumeenisessa taidekappelissa Hirvensalossa. Tälle aimmin kuultua klassisemmalle yhtyeelle Laaksonen on sovittanut monet rakastetut laulunsa uuteen uskoon (mm. Meren laulua kuuntelen, Meri kuutamolla, Tein lasinkuultavan laulun, Täällä Pohjantähden alla, Olkoon ylläsi kirkas taivas, Ota hänet vastaan). “Itse asiassa kaikki konsertin laulut kesäillassa johdattelevat kuulijat itseänikin aina vain uudelleen puhuttelevan laajan ja vapaan meren äärelle”, Laaksonen kuvailee.

Monella kulta- ja platinalevylläkin palkittu laulaja-säveltäjä sai viime vuonna vastaanottaa Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan arvostetun kirkkotaiteen Engel-palkinnon. Joka toinen vuosi jaettava huomionosoitus myönnetään taholle, joka on merkittävällä tavalla kulttuurin keinoin edistänyt kirkon ydinviestiä. Tulevana syksynä Petri Laaksonen juhlistaa laulajan uraansa lukuisilla konserteilla eri puolilla maata, kun hänen ensi levynsä Täällä Pohjantähden alla julkaisusta tulee kuluneeksi jo 25 vuotta.

Petri Laaksonen kokee olevansa ennen kaikkea live-esiintyjä. Välitön kontakti yleisön kanssa antaa voimaa niin kuulijoille kuin myös laulajalle itselleen. Laaksosen melodiset ja elämänmakuiset laulut yhdistettynä vahvaan ja sielukkaaseen tulkintaan ovat koskettaneet tuhansia ihmisiä.

Petri Laaksosen laulajanura alkoi 25 vuotta sitten, kun mieskuoro Ylioppilaskunnan Laulajat tilasi nuorelta säveltäjältä lauluja serenadilevylleen. Petrin iloiseksi yllätykseksi kuoron toiveet eivätrajoittuneet vain säveltämiseen, vaan Laaksosen laulut kuultuaan kuoronjohtaja Matti Hyökki päätti pyytää säveltäjää myös laulujensa solistiksi. Niinpä kansanlaulunomainen Täällä Pohjantähden alla alkoi soida radiokanavilla siihen malliin, että nuorelle laulajalle alkoikertyä paineita julkaista myös oma sooloalbumi.

Ensimmäinen soololevy Täällä pohjantähden alla ilmestyi syksyllä 1994. Säännöllinen päivätyö helsinkiläisen ylä-asteen ja lukion musiikinopettajana sai jäädä ja monenlaiset estradit sekä levytysstudiot kutsuivat tuotteliasta ja monipuolista säveltäjää ja laulajaa. Vuosien varrella ensilevyn nimikkosävelmästä onkin muotoutunut yksi keskeisimmistä lauluista kuvaamaan suomalaista mielenmaisemaa.

Jo ennen päätoimiseksi laulajaksi heittäytymistään Laaksonen oli väläyttänyt säveltäjän taitojaan muun muassa tarttuvilla euroviisuiskelmillä Eläköön elämä (Sonja Lumme 1985), Sata salamaa (Virve Rosti 1987) sekä Oot voimani mun (Anna Eriksson 2000).

Runsaan parin vuosikymmenen aikana Laaksonen on julkaissut kaksitoista soololevyä, useamman kokoelmalevyn sekä säveltäjänä lukuisia teemallisia albumeita. Monet hänen levyistään on palkittu kullalla tai platinalla. Hänen tuotantonsa onkin poikkeuksellisen monipuolista aina suosituista iskelmistä euroviisuhitteihin ja joululauluista hengellisiin sävelmiin.

Merkittävä aluevaltaus Laaksoselta oli viime vuosikymmenen lopulla julkaistu kokonainen albumi uusia sävelmiä suomalasiten klasikkorunoilijoiden rakastettuihin runoihin.

Runoilija Anna-Mari Kaskisen teksteihin Laaksonen on säveltänyt lukuisia rakastettuja hengellisiä lauluja, joista moni on kokenut saavansa voimaa ja lohdutusta.

Pari vuotta sitten Petri Laaksonen julkaisi monen vuoden tauon jälkeen uuden levyn: In Memoriam – Elät aina minussa. Sielukas uutuuslevy ja siihen liittyvä koko maan kattava konserttikiertue saavutti laajaa huomiota mediassa ja sai yleisöltä kiittävän ja innostuneen vastaanoton. Kiertueen tuotosta laulaja lahjoitti Kirkon Ulkomaanavulle 10 000 euroa syyrialaisten lasten ja nuorten elinolosuhteiden parantamiseen pakolaisleireille Jordaniassa. Samoihin aikoihin hänen nuoruuden aikainen sävellyksensä Sata salamaa koki huiman renesanssin Vain elämää – ohjelmassa Antti Tuiskun uutena versiona, nousten isoksi hitiksi.

OLKOON YLLÄSI KIRKAS TAIVAS – PETRI LAAKSOSEN KESÄKONSERTTI Petäjäveden vanha kirkko ke 24.7. klo 18, liput 20€

Kuva: Jani Laukkanen