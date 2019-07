Onneksi on sauna! (Juttu vain tilaajille)

Saunamaakuntaviikolla saunottiin 76 saunatapahtumassa ympäri Keski-Suomen. Petäjävedellä saunomismahdollisuus oli tarjolla Toppalassa, Taipaleen tilalla ja Kumpusessa sekä kirkonkylän uimalan rantasaunalla.

Saunavieraita riitti hyvin jo kesäkuun viimeisenä sunnuntaina Toppalan savusaunan lämpöihin. Tiistaina Taipaleen tilan rantasaunalla saunomisen, uimisen ja paljuilun nautintoihin uppoutui parikymmentä saunavierasta. Saunan jälkeen rentoutuneet kylpijät herkuttelivat muurinpohjaletuilla ja kahvilla kuvankauniissa rantamaisemassa.

Saunomisen lomassa vieraat ehtivät miettimään, mikä saunomisessa viehättää.

– Sauna on pyhä paikka. Tämä on sellainen, melkein voisi sanoa, mielentila. Tavallaan se on sellainen hiljentymisriitti, että pääsee saunomaan, ainakin itselleni. Jos jotain isompaa asiaa miettii, melkein sitä vetäytyy saunaan miettimään, kuvailee jyväskyläläinen Eino Vauhkonen.

Vauhkonen korosti myös saunomisen sosiaalista puolta: Saunassa jutellaan useimmiten ilman riitaa, eikä ajatustenvaihtoa arastella vieraidenkaan ihmisten kanssa. Esimerkiksi kaupunkien uudestaan yleistyvät yleiset saunat ovat osoitus yhteisöllisen saunomisen suosiosta.

Arjen luksusta

Jämsänkoskelta Taipaleen tilan rantasaunalle tulleet Maija Stier ja Ann-Mari Ronkainen löysivät hekin saunasta, saunomisesta ja saunomisen vaikutuksista vain hyvää sanottavaa.

– Saunaan ja saunomiseen liittyvä rentoutuminen, se on ihan parasta. Monta kertaa viikossa käyn saunassa; talvella avannossa ja saunassa. Sauna on minulle hyvin tärkeä. Saunominen on ihanaa, ja vielä järvi yhdistettynä siihen, se on ihan huima kokemus. Olen aina tykännyt, kertoo Maija Stier.

– Myös meillä sauna lämpiää melkein joka päivä. Varmaan parasta saunomisessa on se olo, mikä siitä tulee. Sauna on pakopaikka, stressi poistuu ja arki unohtuu, kun menee saunaan, kuvailee puolestaan Ann-Mari Ronkainen. – Saunominen on arjen luksusta. Olo tulee hyväksi, toteavat naiset yksissä tuumin.

Petäjäveden uimalan rantasaunaa piti keskiviikkona lämpimänä Petäjäveden kunnan väki. Saunan nurkalla Petäjäveden Luonto ry:n jäsenet näyttivät, kuinka syntyy perinteinen suomalainen saunavasta – tai länsisuomalaisittain vihta. Koivuvastojen lisäksi myynnissä oli tammivastoja.

Petäjävetisillä saunoilla oli saunomisen ohessa mahdollisuus nauttia erilaisista hoidoista. Toppalassa savusaunan kuistilla alaraajoja lepuutettiin jalkahoidossa. Taipaleen tilalla saunojat saivat kokeilla hoitavaa, syötäväksikin kelpaavaa kasvonaamiota.

Lisää tunnettavuutta

Saunaeksotiikkaan kävivät torstaina tutustumassa myös espanjalaiset bloggaajat. Samaan Taipaleen tilan saunailtapäivään mahtui mukaan myös saunamaakuntaviikon tulevia markkinointikuvia ottanut kuvausryhmä.

Paikallisille matkailuyrityksille saunamaakuntaviikko tuo lisänäkyvyyttä.

– Markkinointimielessä on tosi kiva, että olemme mukana tässä isommassa jutussa. Kun saamme tänne saunomaan sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole koskaan käyneet Petäjävedellä, saamme lisää tunnettavuutta, sanoo Toppalan mökkien yrittäjä Anne Peltola.

Samansuuntaisia ajatuksia on Taipaleen tilan Pia Taipaleella.

– Saimme vieraiksi saunoihin aivan uusia ihmisiä, ja mukava oli jakaa saunomisen tuomaa hyvää oloa. Ehdottomasti olemme mukana tapahtumassa ensi vuonnakin.

Hanna Mäkinen

Kuvagalleriassa tunnelmia saunamaakuntaviikolta Petäjävedeltä

