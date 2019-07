Monenlaista hulluutta

– Lopputulos ei välttämättä ole sitä, mitä ajattelin. Lähtökohtana minulla oli tämän ajan ihmiset, jotka entistä enemmän palaavat eläimelliselle tasolle, perustarpeiden tyydyttämiseen ja oman reviirinsä puolustamiseen, vaikka ihmisillä olisi mahdollisuus päästää irti evoluution määräämästä käyttäytymistavasta ja jakaa resurssit siten, että niistä riittää kaikille, Toni Essel kertoo Taidetila Toinilan Hullu talo -kesänäyttelyssä esillä olevasta animaatioteoksestaan.

– Teos ehkä laajeni hieman tekovaiheessa. Jokainen katsoja voi löytää omat merkityksensä teoksesta, siinä ei ole selkeää tarinaa, Essel toteaa valokuvia ja mustemaalauksia yhdistelevästä animaatiostaan.

Animaation lisäksi näyttelyssä on esillä Esselin mustemaalauksia. Muut Johanna Juvosen ja Biagio Rosan mukaan valitsemat taiteilijat ovat Melanie Norris, Hans-Peter Schütt ja Maja Breife sekä Mari Liimatainen.

– Toisilta taiteilijoilta olemme valinneet teokset, toisille olemme antaneet vapaat kädet tehdä teemaan sopivaa. Olemme valinneet mukaan taiteilijoita, joita olemme tavanneet henkilökohtaisesti. Ja kaikki ovat ammattitaiteilijoita; ammattitaiteilijoiden kesänäyttely käy hyvin vuoropuhelua lasten teosten kanssa, Johanna Juvonen sanoo.

Raskaita aiheita, helppo näyttely

Näyttelyn nimi on viimekesäiseen tapaan Hullu talo.

– Nimi toimii hyvin, se antaa vapaat kädet taiteilijoille. Nimeen saa linkitettyä monia teemoja, Juvonen toteaa. – Aihe tuntuu inspiroivan monia taiteilijoita, Rosa kertoo.

Tällä kertaa Hullussa talossa käsitellään lapsettomuutta, mielen myllerryksiä, ihmisten naamioita ja maailman hulluutta.

– Hans-Peter Schüttin ja Maja Breifen lapsettomuutta käsittelevät teokset voivat liittyä niin perheeseen kuin oman mielen myllerrykseenkin. Melanie Norris taas pohtii teoksissaan ihmismieltä ja naamioita, sitä, mitä me olemme ja mitä haluamme näyttää. Mari Liimatainen kertoi ottaneensa teoksiinsa Liisa Ihmemaassa -teeman silloin, kun hänen oma tyttärensä oli murrosiässä, eli voi olla, että hän paneutuu omilla teoksillaan nuoren mielen myllerryksiin, Juvonen kertoo.

Juvosen ja Rosan oma näyttelyssä mukana oleva teos on veistosinstallaatio nimeltään Kuuluminen – Appartenenza.

– Teos liittyy maailman hulluuteen, siihen mitä maailman hulluus voi vaikuttaa ihmismieleen, Juvonen sanoo.

– Katsoja näkee teoksissa, mitä haluaa. Ei näihin ole oikeaa tai väärää tulkintaa.

Kaikki työt ovat nykytaidetta ja niissä on käytetty monenlaisia, vähemmän perinteisiä tekniikoita.

– Teosten aiheet ovat raskaita, mutta näyttelyyn on toivottavasti helppo tulla. Tämä on sopivan kokoinen näyttely, täällä ei tule ainakaan taideähkyä, Juvonen toteaa. Hullu talo -kesänäyttely on avoinna 10. elokuuta asti. Näyttelyn avajaisia vietettiin sunnuntaina. Avajaisissa kuultiin myös musiikkia, josta vastasivat Katriina Holm ja Olli Koponen.

Tiina Lamminaho

Otsikkokuvan kuvateksti: Hullu talo -kesänäyttelyn avajaisissa taiteilijoista olivat paikalla Johanna Juvonen, Toni Essel ja Biagio Rosa. Toni Essel on tuonut näyttelyyn animaation sekä mustemaalauksia.