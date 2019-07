Maritan ja Sepon pihassa kukkii luonnon ja keramiikan liitto

Kintausjärven komeaan rantamaisemaan on vuosien saatossa pesiytynyt yllätyksellinen ja riemastuttava yhdistelmä kukkia ja keramiikkaa. Sympaattiset pöllöt, lampaat, sammakot, kanat ja possut ovat tänäkin kesänä löytäneet paikkansa kivien päältä, kukkien keskeltä ja pensaiden suojista.

Keraamiset taideteokset ovat Marita Lehtosen käsialaa. Kansalaisopiston kursseilla on kahdeksan vuoden aikana syntynyt melkoinen määrä ilmeikästä taidetta. Suuri osa teoksista palvelee kesäisin Lehtosten pihan koristuksena. Talvikauden keraamiset eläjät lepäävät varastossa.

Yllätyksiä ja inspiraatiota

Tiistaina Marita ja Seppo Lehtosen pihamaahan Villa Koivulassa Liisalanperällä kävi tutustumassa noin 80 Jyväskylän Puutarhaseuran pihakävelijää. Pihakävelylle osallistui muun muassa vesankalainen Sirpa Kortelainen perheineen.

– Olen Jyväskylän puutarhaseuran jäsen ja pihakävelyillä olen käynyt pari kertaa aiemminkin. Tänä iltana tulin pihakävelylle myös sen takia, että tunnen Maritan jo entuudestaan, ja halusin tulla tirkistelemään hänen pihaansa vielä lisää, kertoo Kortelainen.

– Näillä puutarhaseuran pihakävelyillä on kiva käydä. Täällä saa katsella, mitä muilla kasvaa. Aina tulee vastaan yllätyksiäkin, ja saa itsekin inspiraatiota.

– Tämä piha on niin ihana sen takia, kun Marita on tämmöinen taiteilija. Hän on laittanut kaiken täällä sillä tavalla hauskasti, ja tuolla väliköissä on Maritan omia taideteoksia. Ne ovat niin spessuja. Ja tietysti tässä tämä settinki on niin hillittömän hieno, kun tuossa on tuo järvikin, huokaa Kortelainen.

Kokeileva puutarhuri

Marita Lehtonen muokkaa pihaansa kokeilevalla otteella.

– Kasveja en tunne niin kauheasti. Mutta kun kasvin saan, pistän sen maahan ja katson, mikä siitä tulee. Ja toisena vuonna pistän sen taas toiseen paikkaan, jollei se miellytä. Sillei vaan, kokeilemalla.

– Tämä pihan kohtahan on vanha pelto Sepon vanhempien ajoilta. Silloin kun me saimme talon valmiiksi, aloimme tehdä pihaa pikku hiljaa.

Pihaan on ajettu muun muassa pari kuorma-autollista kiviä, joita Marita on hyödyntänyt esimerkiksi perennapenkkien reunuksia rakentaessaan.

Jyväskylän Puutarhaseura ry järjestää jäsenilleen pihakävelyjä kesäaikaan tiistaisiin. Pihakävelyjen tarkemmat osoitteet välittyvät vai seuran jäsenten tiedoksi.

– Hanna Mäkinen