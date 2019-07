Hevosen hyvinvointi keskiössä (Juttu vain tilaajille)

Myös hevoset kärsivät yhä enemmän ylipainosta ja sen mukana tulevista tuki- ja liikuntaelinvaivoista sekä ylipainoon liittyvistä sairauksista. Ongelman taustalla on ainakin kaksi asiaa: Koska hevoset eivät enää ole työkäytössä, ne liikkuvat aiempaa vähemmän. Toisaalta hevosten ruoka on ravinteikkaampaa kuin ennen.

Hevosten hyvinvointia rasittaa toinenkin perusongelma. Koska hevonen ei ole luonnostaan taakkojen kantaja, moni ratsastuskäytössä oleva hevonen kärsii rasitusvammoista. Niitä voidaan kuitenkin ehkäistä kouluttamalla hevonen käyttämään kehoaan niin, että se kestää ratsastajan aiheuttaman ylimääräisen painon. Samoja keinoja käytetään myös rasitusvammoista kärsivän hevosen kuntouttamisessa.

Muun muassa näihin asioihin perehdyttiin viime viikonloppuna Petäjäveden Ratsastajat ry:n järjestämillä hevoskursseilla. Heinämutkassa Elämyksen ohjat -tallilla pidettyjen kurssien kouluttajana toimi turkulainen Niina Laiho Project Happy Athlete -yrityksestä. Lauantaisen kurssin teemana oli hevosen kuntoutus ja laihdutus maasta käsin, ja sunnuntainen kurssi käsitteli kaulanarulla ratsastamista, jossa hevosta ohjataan pelkän kaulan ympärillä olevan narun avulla.

– Hevosta on perinteisesti ohjattu suussa olevilla kuolaimilla, mikä aiheuttaa epämukavuutta hevoselle. Kaulanaru on hevoselle mukavampi varuste, ja siinä on monenlaisia etuja. Hevosen liikkuminen paranee, kun se voi heiluttaa päätään vapaasti. Vähemmillä varusteilla ratsastaja oppii luottamaan hevoseen enemmän ja päin vastoin, selittää kouluttaja Niina Laiho.

Kirjava joukko hevosia ja ratsastajia

Petäjäveden Ratsastajat on pieni yhdistys, joka kokoaa erilaisia hevosharrastajia yhteen Petäjävedeltä ja ympäryskunnistakin. Viime viikonlopun kursseilla osallistujia oli yhteensä 18, jopa Virroilta asti.

– Järjestämme tapahtumia, kursseja ja luentoja sekä yhdet tai kahdet harjoituskilpailut vuodessa. Kuuntelemme jäsenten tarpeita ja järjestämme toimintaa niiden mukaan, kertoo yhdistyksen sihteeri Laura Mäkinen.

– Koska joukossamme on niin ravi-, poni- kuin lännenratsastajiakin sekä islanninhevosihmisiä, olemme keskittyneet hevosten käsittelyä koskeviin kursseihin, joihin on helppo tulla erilaisten hevosten kanssa. Tämä on matalan kynnyksen seura, jonka toimintaan on helppo osallistua omalla hevosella, Mäkinen luonnehtii.

Ratsukon ja auton kohtaaminen on herkkä hetki

Näin kesällä ratsastajia huolettaa liikenneturvallisuus. Ratsukot viihtyvät hiekka- ja metsäteillä, joilla liikenne lisääntyy kesäisin mökkiläisten ja muiden kesäautoilijoiden myötä. Osa autoilijoista osaa hiljentää reilusti vauhtia hevosen kohdalla, mutta osa ohittaa hevosen ja ratsastajan täydellä nopeudella. Tällöin on suuri riski, että hevonen kääntyy tai hyppää auton eteen ja sattuu kolari.

– Toivoisi, että ihmiset ymmärtäisivät, että hevonen on iso eläin, jolla on vielä ihminen selässä. Eihän kukaan aja tiellä seisovan hirvenkään ohi kahdeksaakymppiä, Laura Mäkinen sanoo.

– Paras tapa ohittaa ratsukko on hiljentää vauhtia 20-30 kilometriin tunnissa, siirtyä mahdollisuuksien mukaan toiselle kaistalle ja seurata ratsastajan käsimerkkejä.

– Matleena Ylikoski