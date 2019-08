Edessä vauhdikas ralliviikonloppu (Juttu vain tilaajille)

Rallin MM-sarjaan kuluva Neste Ralli jyrähtää käyntiin Jyväskylässä huomenna torstaina. Petäjävedelle rallikansa suuntaa perjantaina 2.8., jolloin ajetaan Urrian pätkällä erikoiskokeet 4 ja 8 sekä Ässämäen reitillä erikoiskokeet 5 ja 9. Moksin erikoiskokeilla on puolestaan petäjävetinen järjestäjä, Pet UA.

Hypyt houkuttavat katsojia Urrialle

Urrian erikoiskokeelle startataan ensimmäisen kerran aamupäivällä kello 10.24. Toiseen kertaan erikoiskoe ajetaan iltapäivän puolella, kello 16.27 alkaen.

Teerijärven läheisyydessä alkava erikoiskoe ajetaan kolmen kunnan alueella. Neste Rallin apulaiskilpailunjohtaja ja reittivastaava Kari Nuutinen kuvailee Urrian erikoiskoetta Neste Rallin verkkosivustolla seuraavasti:

– Mukana ovat jälleen kaikki elementit, mistä yleisö tykkää, kuten valtaisa hyppyri. Autourheilufanit muistavat varmasti myös Mikko Hirvosen suosikkipaikan, eli ison hypyn jälkeisen vinohypyn.

Hyppyjä on tarjolla erityisesti 6,8 ja 7,5 kilometrin välillä.

Urrian erikoiskokeen järjestää Keuruun urheiluautoilijat ry. Erikoiskoepäällikkö Jorma Valkeejärvi antaa katsojille vinkin myös mielenkiintoisesta, haastavaksikin osoittautuneesta paikasta.

– Jo ennen isoja hyppyreitä, kun käännytään Metsä-Piesalantieltä Urriantielle, on niin kutsuttu ”kolmen hyppyrin paikka”. Ne ovat pieniä töyssyjä, mutta siinä viimeisessä hypyssähän esimerkiksi viime vuonna särki autonsa japanilainen kuski. Siinä kohtaa on aika iso katsojamäärä, veikkaa Valkeejärvi.

Ässämäen EK:lla uusi katselualue

Urrialta autokunnat siirtyvät Kummun-Kuivasmäen suuntaan Ässämäen erikoiskokeelle. EK 5 käynnistyy 11.16, EK 9 eli Ässämäki 2 kello 17.19. Ässämäen erikoiskokeen järjestää Saarijärven Urheiluautoilijat ry, jolla on apunaan nippu petäjävetisiä toimijoita. Talkoissa ovat mukana muun muassa PetPet, Kumpujärven hirvestäjät, Kuivasmäki-Kumpu kyläyhdistys ja Ylä-Kintauden kyläseura.

Ässämäen erikoiskokeen varteen, noin kolmen kilometrin päähän lähdöstä on syntynyt uusi katsomoalue.

– Siinä kohtaa on pitkä näkemäalue, kehuu erikoiskoepäällikkö Pasi Rutanen.

– Ässämäki on Halisen erikoiskokeesta tuttua osuutta, johon viime vuonna kytkettiin Ässämäen osuus. Hieno pätkä myös yleisölle ja saman tyyppinen kuin muutkin. Välillä mennään kovaa ja välillä hiljempaa. Pääosin pientä tietä on tarjolla, luonnehtii Kari Nuutinen.

PetUA järjestäjänä Moksissa

Petäjäveden Urheiluautoilijoijat ovat järjestäjinä Moksin erikoiskokeilla 3 ja 7. Talkoissa ahertaa muun muassa Petäjäveden Purjeseuran väkeä.

Erikoiskoepäällikkö Alpo Kukkosen mukaan hyville katselupaikoille pääsee esimerkiksi parkkialueiden P2, P3, P4 ja P6 kautta. Näyttävää kilvanajoa on Kukkosen mukaan tarjolla muun muassa Tikkalan kylän kohdalla.

Ralliautoja näkee perjanataina myös siirtymätaipaleilla. Siirtymä Urrialta Ässämäkeen tapahtuu Keuruun Asunnalta VT 23:sta pitkin Imatran Voimatien risteykseen ja siitä edelleen Kuivasmäelle

Kuvateksti: Kuivat tiet pölysivät viime vuoden rallissa, ja sama ilmiö on edessä todennäköisesti myös tulevana perjantaina. Pitkään jatkunut kuivuus aiheuttaa sen, että myös maasto rallipolkujen ympärillä on huomattavan kuivaa. – Maastossa ei missään tapauksessa saa sytyttää avotulta. Myös tupakan tumppien kanssa on oltava todella varovainen, ettei maastopaloja pääse syntymään, muistuttaa Pelastuslaitos.

– Hanna Mäkinen