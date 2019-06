Petäjäkodin sisäilmaremontti toteutetaan oman kylän osaajilla (Vain tilaajille)

Pientä pintaremonttia tehdään, veistelevät rakennusmiehet Jari Mäkinen, Timo Hiiliaho ja Pauli Meronen. Tekninen johtaja Matti Varis kiittää kuinka siistissä ja pölyttömässä kunnossa rakennustyömaa on. Hän pahoittelee, että Petäjäkodin remontti aiheuttaa jonkin verran meluhaittaa myös terveyskeskukselle ja sen asiakkaille, vaikka suurin osa äänekkäistä piikkaustöistä ajoitetaan iltoihin. Töitä painetaan koko kesä myös iltaisin ja viikonloppuisin, sillä tekemistä riittää. Petäjäkodin remontti on oiva esimerkki kunnan ja paikallisten yrittäjien yhteistyöstä. Sairaalamaisiin huoneisiin tulee jatkossa enemmän lyhytaikaista hoitoa ja kuntoutusta.

Petäjäkodin sisäilmaremontti toteutetaan oman kylän osaajilla

Vuonna 1994 valmistuneen Petäjäkodin hallinto- ja Vienola-osan sisäilmakorjaus on nyt käynnissä: muun muassa osa lattiamatoista vaihdetaan ja ne nostetaan nykyistä ylemmäs seinään, ikkunoita tiivistetään asianmukaiseksi, lattianrajoihin lisätään tiivistemassaa ja lopuksi kaikki seinät maalataan. Lattiarakenteiden väliin oli vuosien ajan päässyt kosteutta. Luujauho, jota on aikaisemmin käytetty lattiarakenteissa, on kostuessaan aiheuttanut tiloissa tunkkaista hajua.

Sisäilmaremonttiin on varattu 130.000 euron määräraha. Remontti aloitettiin kesäkuun alussa ja tavoitteena on, että elokuun puoleen väliin olisi valmista. – Aina voi kuitenkin yllätyksiä tulla, tekninen johtaja Matti Varis tuumaa.

Korjaustoimenpiteet on suunnitellut ja töitä valvoo Vahanen Oy. Petäjäveden kunta on ostanut varsinaisen työn petäjävetisiltä yrityksiltä: Timo Hiiliahon Hiilfix Oy:ltä ja Kone ja Rakennus Meronen Ky:n Pauli Meroselta. – Meillä paikallisten rakentajien välillä on hyvää yhteistyötä, ja onneksi saimme nämä urakoitsijat tekemään työn, Varis kiittää. Lisäksi rakennustöihin osallistuu teknisen toimen omaa henkilökuntaa. Suurin osa tavarahankinnoistakin pyritään ostamaan paikallisesti, Hiiliaho ja Meronen kertovat.

Remontoidun siiven 12 petipaikasta on loput viisi asukasta sijoitettu remontin ajaksi Väinölään, Toivolaan ja Ainolaan.

Petäjäkodilla on nyt reilu 30 paikkaa. Asumisyksikön esimies Anne Toivola-Mäkisen mukaan remonttia ennakotiin jo hyvissä ajoin, eikä Vienolasta vapautuneita petipaikkoja täytetty heti. Vanhusten päivätoiminta on siirretty remontin ajaksi kulttuurikeskukselle ja siellä myös kuntosalia hyödynnetään enemmän.

– Tilasuunnittelu on vielä kesken, mutta remontin valmistuttua uudistettuihin tiloihin lisätään lyhytaikaista hoitoa ja kuntoutuspaikkoja, sillä tilat ovat hyvin sairaalamaiset, Toivola-Mäkinen toteaa. – SK