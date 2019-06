Eläinlääkäri Laura Mäkelä esitteli, miten koiran haavoja voidaan sitoa myös kotiloissa, ja liimaside on siihen hyvä ja helppo vaihtoehto.

Kesähelteet ja -herkut voivat olla lemmikille hengenvaarallisia

– Kesällä koiran kanssa tulee ensiaputilanteita yleisimmin lämpöhalvauksen sekä kyyn tai ötököiden puremien vuoksi, Petäjäveden eläinlääkäri Laura Mäkelä kertoo.

Petäjäveden riistanhoitoyhdistyksen ja Erämiesten järjestämässä koirakerhossa pidettiin yhtenä iltana hyödyllinen eläinlääkärin luento koiran ensiavusta. – Lisäksi koira voi saada myrkytyksen, haavoja tai saada ruuansulatuskanavan ongelmia.

Koiran kuivumista voi testata puristamalla ihopoimua ja seuraamalla sen palautumista. Koira tarvitsee yllättävän paljon nestettä vuorokaudessa; kymmenen kilon koira tarvitsee noin 6-7 desiä. Koiran vettä voi maustaa vaikka lihaliemellä, jos nestettä ei kesäkuumalla mene riittävästi.

Sykevälit vaihtelevat koirilla paljon, mutta hengityksestä voi päätellä jotain; esimerkiksi vaimea hengitysääni tai vatsan kautta hengittäminen voi kertoa sisäisestä verenvuodosta.

Lämpöhalvaus harmillisen yleistä

– Lämpöhalvauksessa tärkeintä on se, että toimii nopeasti, Mäkelä painottaa. Siinä vaarana on koiran aivovaurio tai menehtyminen.

– Jos koira on flegmaattinen, hengitys tosi nopeaa ja sen tajunnan taso heikkenee, pitää koiraa heti suihkutella viileällä vedellä, myös päätä, tai metsässä kastella vaikka ojassa. Suihkuttelua pitää jatkaa melko pitkään, jopa puoli tuntia. Suihkun vesi ei saa myöskään olla liian kylmää, tai koira voi kuolla heti sydämen pysähdykseen. Pahinta, mitä voi tehdä, on kääriä koira märkään pyyhkeeseen, sillä koira haihduttaa lämpöä ihonsa kautta, ja pyyhe estää silloin vähäisenkin jäähdytyksen, Mäkelä kertoo.

Lämpöhalvaus tulee usein, kun koira jätetään autoon tai pidetään muuten liian pitkään ulkona lämpimässä.

– Myös kun kesähelteellä uitetaan koiraa, ei lämmin järvivesi välttämättä riitä viilentämään, ja siinäkin voidaan aiheuttaa eläimelle lämpöhalvaus.

Kun koiran olo suihkuttelun jälkeen tasaantuu, se olisi syytä tuoda aina eläinlääkäriin. – Jos taas se ei siitä tokkeennu, niin päivystyksessä annetaan lisähappea ja nesteytystä. Paras olisi, ettei päästetä lämpöhalvausta tulemaan.

Kyynpuremaa ei voi päätellä koirasta ainakaan pistojälkien mukaan, mutta yleensä pistokohta turpoaa rajusti. Joillekin voi tulla turvotusta vasta myöhemmin. – Kyynpurema jalkaan on vaarallisempaa ja siihen koira voi menehtyä, pää ja kaula ei ole niin pahoja, Mäkelä sanoo.

Kun kyy on purrut koiraa, se pitäisi pitää mahdollisimman liikkumattomana, kantaa autoon, rauhoitella ja viedä heti päivystykseen. Kipeää puremakohtaan ei saa koskea.

– Koiralle ei anneta mitään lääkettä, eikä kyytablettia, vaan eläinlääkäri hoitaa koiraa nesteyttämällä, Mäkelä kertoo.

– Ötököiden puremiin taas kyytabletti voi auttaa, Mäkelä lisää. Jostain syystä isommat koirat ovat herkempiä reagoimaan ötököiden pistoille kuin pikkukoirat. Kotihoitona ötökän puremiin käy puhdistus ja kyytabletti. Jos se ei auta, niin eläinlääkäriin kannattaa lähteä.

Herkkua meille, myrkkyä koiralle

– Yllättävän moni ruoka on sellaista, että se on vaarallista koiralle: rusinat, viinirypäleet, avokado, ksylitoli, suklaa, tietyt pähkinät… Eläinlääkärinä vastaan tulee usein ksylitoli, kun pentukoira on vaikkapa päässyt syömään ksylitolipastilleja. Ksylitolissa pienetkin määrät ovat vaarallisia: 100-prosenttinen ksylitolipurkkatyyny voi aiheuttaa kymmenkiloisen koiran kuoleman.

– Suklaa on hirvittävän paha koiralle, ja mitä tummempaa suklaata, sitä pienempi annos aiheuttaa myrkytyksen. Oireet tulevat parin kolmen päivän viiveellä, jolloin se voi kuolla yhtäkkiä sydänpysähdykseen.

– Myös hiiva, eli pullataikina, on tosi vaarallista koiralle. Myös sinilevä on myrkyllistä. Mäkelä muistuttaa, etteivät ihmisten lääkkeet sovi koskaan koirille.

– Burana on myrkkyä koiralle. Myöskään koirien lääkkeet eivät sovi ihmisille.

Rotanmyrkyn myynnin rajoittaminen on eläinlääkärin kannalta hyvä asia. Koira saa myrkkyä kuitenkin, jos vaikka syö rotanmyrkkyä saaneen hiiren tai rotan. Suurina määrinä, koira kuolee myrkkyyn parissa päivässä.

– Tärkeintä olisi tietää mitä myrkkyä se on saanut. Jos ei tiedä mitä myrkkyä koira on syönyt, sitä ei saa oksettaa.

Muuten oksettamista voi käyttää, jos syömisestä on kulunut alle tunti. Kodin ensiapupakkauksessa olisi hyvä olla 3%-vetyperoksidiliuosta sitä varten. – Hätätapauksissa vaikka mökkiolosuhteissa voidaan oksettamiseen käyttää myös suolaliuosta, vaikkei sitä suositella suolamyrkytysriskin vuoksi.

Jos kesäaikaan koira saa napattua erikoisherkkuja, niin ripuliin ja oksenteluunvoi auttaa pikkuateriat monta kertaa päivässä. Vatsalle tekee hyvää esimerkiksi keitetty riisi, laktoositon raejuusto ja pakasteseiti; esimerkiksi ruokalusikallinen seitsemän kertaa päivässä, ja myös riittävästi nesteensaamisesta pitää huolehtia.

– Nykyisin ei täyspaastoa suositella.

Uudenlaista menoa

Maksuton koirakerho on ollut ihan uudenlaista metsästysväen järjestämää toimintaa Petäjävedellä. Mukana on kevään ja kesän aikana ollut seitsemän lasta ja nuorta, jotka ovat monenlaisia koiraharrastajia, osalla on jo oma koira tai joillain se on vasta haaveissa. Mukana on myös allergiaperheitä, joissa tykätään koirista, vaikkei niitä voida itselle ottaa.

Suositulle koirakerholle saattaa tulla myöhemmin jatkoa, kerhon järjestäjät Niina Koivula ja Keijo Ekman kertovat. – SK