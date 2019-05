Kesällä saadaa hiekkalaatikko pienimmille oppilaille

Nuorisotalo Feenixille saatiin Monopoli, Alias ja muita lasten toivepelejä. Vapaa-ajanohjaaja Mari Karén otti vastaan, kun Vanhiksesta sihteeri Soile Juntunen lahjoitti. Vanhis osallistuu kesällä myös koulun hiekkalaatikon rakentamiseen.

Vanhis lahjoitti pelejä ja uimahallireissuja

Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys Vanhis lahjoitti Feenixille lasten toivepelejä. Lahjoituksen arvo oli toistasataa euroa.

Kevään aikana lahjoitettiin myös oppilaiden uintireissurahaa 500 euron edestä kaikkien 4. ja 6. -luokkien oppilaiden ylimääräisille uintikerroille Keuruun uimahalliin. Tulevana kesänä Vanhis hankkii yhteistyössä kunnan kanssa hiekkalaatikon Kirkonkylän koulun alapihalle koulun pienimpiä oppilaita varten. Siihenkin on varattu 500 euroa.

Vanhis kerää rahaa elokuva- ja yleisurheilukisojen kioskeja pyörittämällä. Vuoden jäsenmaksu on vain euron, kannatusjäsenyys kaksi euroa. Vaikka Kirkonkylän koulussa on yli 200 oppilasta, Vanhiksessa on jäseniä vain 20.

– Teemme hyvää juuri omia lapsia varten, eikä mukana oleminen vaadi välttämättä mitään panostusta, sihteeri Soile Juntunen kannustaa. – SK