Marko Riihimäki näkee, että kunnan työntekijöiden ja virkamiesten pitää aina soutaa yhteen suuntaan ja kaikilla pitäisi olla sama tavoite. Hän itsekään ei ole mikään huopaaja, ja on vähän ahne työnteolle.

Saatiin työlle ja rallille ahne kuntatekniikan insinööri

Uutena kuntatekniikan insinöörinä aloitti viime viikolla Marko Riihimäki, 50. Tehtävään haettiin jo viime vuoden puolella ja yhteensä kolme kertaa, ennen kuin pesti saatiin täytettyä. Nyt pitkään häilyneen tilanteen jälkeen, kunnan tekninen toimi on miehitetty kuten pitää.

Keuruulla asuvalla Marko Riihimäellä on 17 vuoden yrittäjyyskokemus rakennusalalta niin uudis- kuin korjausrakentamisenkin puolelta. Viimeiset kolme vuotta hän on työskennellyt kuntapuolella kiinteistönhoidon, rakentamisen ja rakennuttamisen tehtävissä Kurikassa, ja viimeiset kaksi vuotta Äänekoskella. Siellä työ oli mielekästä, mutta päivittäinen pitkä työmatka alkoi jo rasittamaan, ja sen vuoksi Riihimäki hakeutui Petäjävedelle hommiin.

– Täälläkin on nyt monipuolinen työnkuva. Minulle on tärkeää, että viihdyn työssäni, ja että sitä on riittävästi. Olen aina ollut ahne työnteolle. Mielenkiinnolla odotan, että päästään tutustumisen jälkeen töihin käsiksi.

Yrittäjyys on antanut monipuolista näkemystä rakennusalalle, parhaimmillaan yritys työllisti toistakymmentä henkeä. Yrittäjänä Riihimäellä on ollut myös kuntia ja muita vastaavia sidosryhmiä asiakkaina.

– Uskon, että minulla on avara näkemys eri toimijoiden tarpeista.

Petäjävesi oli Riihimäelle jo ennestään tuttu yrittäjänä ja Petäjäveden omakotinäyttelyyn hän rakensi yhden talon myyntiin. – Petäjävesi on tosi hyvä paikka lapsiperheille ja sijainti Jyväskylään ja muihin kaupunkeihin nähden on loistava.

Ensivaikutelma Petäjäveden kunnasta ja sen työntekijöistä on ollut myönteinen ja työn touhussa täällä ollaan ahkerasti. – Olen sanonut, että minuakin saa ohjeistaa ja ottaa yhtyettä matalalla kynnyksellä. Kiinteistöistä se paras tieto tulee usein suoraan käyttäjiltä.

Se, että teknisenä johtajana Riihimäen esimiehenä on Matti Varis, jolla on vuosien kokemus kuntatekniikan insinöörin tehtävistä, on Riihimäen mukaan suuri etu. – Matilla on tieto-taitoa perehdyttää minua, ja keskenään varmasti täydennämme hyvin toisiamme.

Korjausrakentamisessa Riihimäki pitää tärkeimpänä, että selvitetään syitä ja vaurioiden aiheuttajia, eikä korjata vain pintaa. – Rakentamisen kolmiyhtyes on suunnittelu, toteutus ja valvonta, Riihimäki tuumaa. Tällä viikolla on hänen ensimmäisen työmaansa aloituskokous Petäjäkodilla, jossa korjataan paikkoja kesän aikana. – Siinä kunta työn tilaajana seuraa remontin edistymistä.

Riihimäen perheeseen kuuluu vaimo ja kuudesta lapsesta vielä nuorin 12-vuotias asuu kotona.

Vapaa-ajalla autourheilu on suurin intohimo, ja varsinkin järjestämisen ja organisoinnin puolella. – Ajoin kymmenen vuoden tauon jälkeen pari viikkoa sitten Ikaalisissa kansallisissa kisoissa, Riihimäki tuumaa. 270 autokunnan Ikaalisten kisa oli osa Ralli Cup -sarjaa, jota Riihimäki on ollut järjestämässä. Riihimäki on ollut kehittämässä myös kokonaan uutta organisaatiota ja perusti 2012 toisen autourheilun keskusjärjestön Suomeen. Petäjävedelläkin löytyy teknisestä toimesta ja kuntarakennelautakunnasta autourheilun ystäviä, joten yhteistä juttua piisaa varmasti niistäkin. Riihimäki on mukana järjestämässä myös Keuruun rallia.

Lisäksi Riihimäki istuu Perussuomalaisten riveissä ensimmäistä kauttaan Keuruun kaupunginvaltuustossa ja rakennuslautakunnan puheenjohtajana sekä teknisen lautakunnan jäsenenä. – Koen, että sekin on vahvuus, kun ymmärtää sen kuntapäättäjänkin näkökulman näissä rakennusasioissa.

Kunta ostaa Keuruun kaupungilta ostopalveluna rakennustarkastajan palvelut, ja sielläkin istuu Riihimäelle tuttu mies jo lapsuudenmaisemista Asunnalta – joten yhteistyö sujuu varmasti siihenkin suuntaan hyvin. – SK