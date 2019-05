Pumptrack-radan rakentaminen alkaa tänään

Pumptrack-radan rakentaminen alkaa

Petäjävedelle saadaan uusi kaikenikäisten lähiliikuntapaikka Pumptrack-rata käyttöön jo kesäkuun alussa. Rata tulee yleisurheilukentän ja juoksuradan päätyyn, huoltorakennuksen viereiselle viheralueelle. Pohjalle tulee murske ja pinta tehdään käsityönä asfaltista. Työt toteutetaan rivakalla aikataululla: tänään torstaina alkaa mittaustyöt, maanrakennustyöt tehdään perjantaina ja lauantaina. Lopuksi tehdään ensi tiistaina asfaltointi – toki säävarauksella. Radan avajaisia vietetään kesäkuun alussa, jonka jälkeen uusi lähiliikuntapaikka on kaikkien vapaassa käytössä.

Kunnan teknisen johtajan Matti Variksen mukaan radan kustannusarvio on 50.000 euroa. Siihen saadaan Ely-keskuksen myöteisellä päätöksellä Leader Vesuri -ryhmän maaseuturahastosta 35.000 euroa. Urakoitsijana toimii Trail It Oy, joka rakentaa radan ”avaimet käteen” -palveluna ja on erikoistunut liikuntapaikkarakentamiseen.

Pumptrack-radalla ajetaan polkupyörillä, ja sitä voi hyödyntää myös potkupyöräilijät, rullalautailijat, rullaluistelijat ja potkulautailijat. Rata koostuu maastoon sovitetuista kummuista, kaarteista ja hypyt mahdollistavista kumpuyhdistelmistä. Tarvittava vauhti tehdään kumpuja ja kaarteita hyödyntäen koko kehon avulla ”pumppaamalla”. Taitojen kehittyessä polkemista tai vauhdin potkuttelua ei tarvita lainkaan.

Kunta on aloittanut viime viikolla myös entisen radanpohjan kunnostustyöt. Radanpohjasta tehdään virallinen kevyenliikenteenväylä ja nyt ojia kaivetaan, rumpuja laitetaan ja pinta tulee kivituhkalla, Varis kertoo. – SK

(Kuva Uuraisilta: Trail It Oy)