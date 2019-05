Maatilan eläimet tulivat tutuksi perhekerhon kevätretkellä Karjokoskella

Kissanpennut, traktorit ja maatilan lukuisat eläimet keräsivät ympärilleen pieniä, innokkaita ihailijoita seurakunnan perhekerhon kevätretkeläisten vieraillessa Karjokosken tilalla viime viikon tiistaina. Jo aamulla alkaneen vierailun huipentumana väki pääsi seuraamaan Karjokosken lehmien vauhdikasta ulkoilupyrähdystä.

– Lapset tykkäävät eläimistä ja varsinkin pojat myös traktoreista. Täällä lapset pääsevät tutustumaan maatilan eläimiin, kuten lampaisiin, kanoihin, lehmiin ja kissanpentuihin. Tällainen mahdollisuus maatilan eläimiin tutustumiseen ei ole mikään itsestäänselvyys nykyisin, sanoo seurakunnan lastenohjaaja Sari Saarela.

– Tutustumisretken jälkeen vanhempien on ehkä helpompi selvittää lapsille, että mistä se ruoka tulee kauppoihin. Perhekerhon maatilaretkien järjestämisen on mahdollistanut se, että lähellä on maatiloja, jotka ottavat meidät vastaan, kiittävät Saarela ja seurakunnan toinen lastenohjaaja Tuija Lesonen.

Säännöllisesti perhekerhossa käyvät Aino ja Enni Majander tulivat Karjokoskelle äitinsä Marja Honkalan kanssa.

– On hienoa saada nähdä erilaisia eläimiä, kun ei niitä tahdo nykyisin oikein nähdä missään. Kissat ovat olleet tänään suosikkeja. Muutenkin tämä retki on kiva yhteinen ulkoilutapahtuma, sanoo Honkala.

Vieraat olivat lämpimästi tervetulleita Karjokoskelle. – Esittelemme mielellämme eläimiä ja maataloutta kaikille kiinnostuneille. Ennen oli ”joka talossa” lehmiä ja muita eläimiä, mutta nykyisin yhä harvempi niitä on nähnyt tai päässyt rapsuttelemaan. Seurakunnan perhekerholla on tapana tehdä retki keväällä jonnekin, ja tänä keväänä sieltä kysyttiin, sopiiko meille tulla, kertoo Sirkku Kuukkanen. – HM