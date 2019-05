Lukuvuosi päätettiin taas konsertilla (Juttu vain tilaajille)

– Jännitti, totesi 12-vuotias Veeti Kivinen soitettuaan Läntisen Keski-Suomen musiikkiopiston lukuvuoden päätöskonsertissa Miilussa saksofonilla kappaleen Greensleeves. Veeti aloitti soiton opiskelun musiikkiopistossa viime syksynä.

– Saksofoni tuntui kivalta soittimelta. Ja musiikkiopistossa opiskelu on ollut mukavaa, Veeti kertoi.

Miilussa saatiin taas torstai-iltana nauttia monenlaisesta musiikista, kun musiikkiopiston petäjävetiset nuoret oppilaat ilahduttivat taidoillaan perinteisessä kevätkonsertissa.

Päättyneenä talvena Petäjäveden oppilaita oli musiikkiopistossa yhteensä 24.

– Kunta otti viime syksynä kaksi lisäpaikkaa. Petäjävedellä on tosi innokkaita nuoria muusikoita. Nyt musiikkiopistoon haki 15 uutta petäjävetistä nuorta, mutta valitettavasti emme pysty heitä ottamaan, mikäli kunta ei osta lisää paikkoja. Kaikki entiset oppilaat jatkavat, joten meillä ei vapaudu paikkoja, musiikkiopiston opettaja, apulaisrehtori Tiiu Tuominen kertoo.

Suosituimpia soittimia Tuomisen mukaan Petäjävedellä ovat piano ja rummut.

– Hakemuksia tuli myös viulun, sellon, kitaran, trumpetin ja huilun soittoon, Tuominen sanoo.

Uusi ops toi muutoksia

Viime syksystä lähtien myös Läntisen Keski-Suomen musiikkiopistossa on noudatettu uutta taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

– Uudessa opetussuunnitelmassa kiinnitetään entistä enemmän huomiota säveltämiseen ja improvisointiin. Se voi olla pienimuotoista tai sitä voi tehdä enemmänkin. Eli opetuksessa huomioidaan nyt myös itse luominen, ei vain esiintyminen, Tuominen toteaa.

– Uutta on myös se, että enää ei puhuta tasosuorituksista tai kurssitutkinnoista. Me emme kuitenkaan halunneet lopettaa tasonäytteitä kokonaan, vaan jatkamme niitä hieman kevennettyinä. Tämähän on kuitenkin tavoitteellista toimintaa, tasonäyte on tietynlainen välietappi ja näyttää oppilaalle ja kotiväelle, missä mennään. Opetus on myös yksilöllistä eli oman ohjelmistonsa voi vapaasti valita ja kaikki musiikkityylit ovat käytössä.

Tasonäytteen oppilaat voivat suorittaa myös kevätkonsertissa.

– Monet pitävät esiintymisestä ja haluavat antaa tasonäytteen yleisön edessä. Siinä mielessä kulttuuri on muuttunut, että nykylapsia esiintyminen ei enää pelota, Tuominen toteaa.

Kuvateksti:

Tällä kertaa Läntisen Keski-Suomen musiikkiopiston lukuvuoden päätöskonsertin Miilussa aloitti Veeti Kivinen, häntä säesti Tiiu Tuominen.

Tiina Lamminaho