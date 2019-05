Koulutien varrella voi osallistua Liisa Tarleena Öhmanin taideteokseen (Juttu vain tilaajille)

Lähelle kouluja ja Toinilan Taidepolkua pystytetystä 1×1,5 metrin kokoisesta ”postikortista” avautuu näkymä vanhoihin ja uusiin rakennuksiin, junaradalle ja puustoon – ei ihan perinteiseen postikorttimaisemaan. Kehikon rajaamasta maisemasta nousevia ajatuksiaan saa kirjoittaa postilaatikkoon.

Koulutien varrella voi osallistua Liisa Tarleena Öhmanin taideteokseen

Petäjävedeltä kotoisin olevan kuvataiteilija Liisa Tarleena Öhmanin Terveisin -nimisen ympäristötaideteoksen yksi osa pystytettiin Koulutien varteen maanantaina. Teos on osa laajempaa, kuusiosaista taideprojektia, ja vastaavia teoksia on ja on tulossa myös Jyväskylään, Keuruulle ja Lempäälään. Terveisin -teos valittiin viime vuonna Taiteen edistämiskeskuksen tukeman ympäristötaideprojekti Rajatalon internetsisällöksi.

Työ koostuu puisesta, läpinäkyvästä postikortinmuotoisesta puukehikosta, jonka läpi näkyy ”postikorttimaisema”, sekä postilaatikosta, jossa on kortteja ohjeineen. Teos on interaktiivinen ja kuka tahansa ohikulkija saa kirjoittaa terveisensä postikorteille puisen postikortin kehystämän näkymän innoittamana ja sen herättämistä ajatuksista.

Teos kannustaakin pysähtymään jokapäiväisen reitin varrelle. – On kiehtovaa, millaisia terveisiä eri maisemista kirjoitetaan ja mitä tietty paikka merkitsee eri ihmisille. Paikka valikoitui tähän, koska näkymä ei ole perinteinen postikorttimaisema, vaan melko arkinen ylitys- ja ohituspaikka, jota ei välttämättä heti edes mieltäisi maisemaksi. Kortin läpi voi nähdä monenlaisia kerrostumia: junaradan, vanhan kaupan ja myös uudempia rakennuksia.

Kirjoitetut terveiset julkaistaan osoitteessa www.rajatalo.fi. Petäjävedellä teos on paikallaan puoli vuotta ja kortit käydään hakemassa kerran viikossa.

Öhmanilla oli Petäjävedellä näyttely vanhassa pappilassa pari vuotta sitten yhdessä isänsä Pentti Öhmanin kanssa. – SK