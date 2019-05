Feenix-leireillä kivaa tekemistä kesäloman alkuun

Uutuutena liikuntaleiri!

Nuorisotalo Feenixillä on mukavaa kesätekemistä 1-4-luokkalaisille kesäkuussa. Feenixin kesäleirit järjestetään kesäkuun kahtena ensimmäisenä viikkona, joka arkipäivä kello 8-16. Leiripäivien aikana hyödynnetään nuorisotalon lisäksi muita ympärillä olevia tiloja ja luontoa.

Ensimmäinen viikon 3.-7.6. ohjelmassa on luontoretkiä, askartelua, saunaa ja uintia sekä monipuolista liikkumista. Leiriviikon hinta 50 euroa. Toisella viikolla 10.-14.6. luvassa on samoja hommia, mutta elokuvan tilalla on taikapajoja, joissa taikuri Timo Tiikkainen (kuvassa) opettaa taikatemppuja. Leiriviikon loppuhuipennuksena taikuriesitys. Leirin hinta on 75 euroa.

Leirimaksuun kuuluu ohjatun toiminnan ja materiaalien lisäksi lounas, välipala sekä vakuutus. Viimeinen ilmoittautumispäivä 12.5.2019 leirien vastuuohjaaja Mari Karénille: mari.karen@petajavesi.fi, kirjoita otsikoksi Feenixin kesäleiri ja viestiin lapsen nimi, syntymäaika, osoite, huoltajan puhelinnumero, mahdolliset allergiat ja muut huomioitavat seikat. Ilmoita myös kummalle leiriviikolle lapsesi osallistuu vai osallistuuko molemmille.

Juhannuksen jälkeen viikolla 26 on tulossa myös alakoululaisten liikuntaleiri. Lasten liikuntaleirit ovat Jyväskylän Yliopistossa opiskelevien tulevien liikunnanopettajien järjestämiä ja ohjaamia. Leirillä pääsee kokeilemaan joka päivä erilaisia liikuntalajeja, -leikkejä ja -pelejä, ja mukaan ovat tervetulleita niin kokeneet kuin kokemattomammatkin liikkujat! Pyrkimys on antaa lapsille iloisia ja positiivisia kokemuksia sekä tutustuttaa heitä samalla monipuolisesti eri liikuntalajien maailmaan.

Petäjäveden Lasten liikuntaleirin ohjaajat ovat Teemu Kenkkila ja Leevi Valtanen. Ensisijainen leiri toteutetaan 24.-28.6. joka päivä kello 9-12. Jos ilmoittautuneita tulee runsaasti, toinen leiri pidetään kello 12-15. Ilmoittautumiset ja lisätiedot osoitteesta liikuntaleiri.com, leirin hinta on 60 euroa. Ilmoittautumisessa kysytään, toivooko leirin pidettäväksi mieluiten kirkonkylällä vai Kintaudella ja vastauksien mukaan valitaan leirin pitopaikka Petäjävedellä. – SK