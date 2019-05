Anitta Asunta-Planen kaunis näyttely pulppuaa värejä, lintuja, hirviä ja naisia (Vain tilaajille)

Anitta Asunta-Plane on niitä Martti Asunnan tyttöjä Metsäkulmalalta. Asunta-Plane muutti nuorena Ranskaan, koska halusi Pariisiin töihin vaatetusalalle ja teki siellä pitkän ja monipuolisen uran. Nyt Anitta on miehensä kanssa muuttanut takaisin Suomeen, ja aikuiset lapset ovat jo maailmalla. Suomen koti on Muuratjärven rannalla. Takana näkyvä ”Lintumetsä” tuli valmiiksi juuri ennen näyttelyä, joka on esillä Korpilahden Höyrygalleriassa 22.5. asti.

Anitta Asunta-Planen kaunis näyttely pulppuaa värejä, lintuja, hirviä ja naisia

Millaista keramiikkataidetta on petäjävetisen ja tiukasti Keski-Suomeen juurtuneen, Pariisissa vaatetusalalla työskennelleen ja Ranskassa pitkään asuneen Anitta Asunta-Planen näyttelyssä? Henkeäsalpaavan kauniita töitä, jännittävää värimaailmaa, eheää ja herkkää, rakukeramiikan arvaamattomuutta. Petäjäveden hirvet ja metsot, ja ranskalaiset naiset sopivat hyvin yhteen.

Näyttely ”Retour aux sources – Takaisin lähteelle” on esillä Korpilahden Höyrygalleriassa 22.5. asti. Työt vievät takaisin lähteelle Petäjävedenkin muistoihin ihan konkreettisestikin, sillä toissa viikolla avajaisissa oli runsaasti petäjävetisiä vieraita, sukulaisia ja ystäviä.

Hirviä liikkui lapsuuden metsissä paljon, samoin lintuja ja muita eläimiä. Myös hevonen on tuttu aihe Asunta-Planelle. Monella savilinnulla on punainen päälaki kuin metsolla. Kotitilalta Ala-Pohkalasta löytyneet vanhat aurankärjet on hyödynnetty lintujen jalustoina. Ranskalaiset ostavat paljon kukka-aiheisia töitä, mutta niitä ei tässä näyttelyssä nähdä – maljakkoonkin on oksille pyrähtänyt pikkulintuja. Ja valkoinen koivuaihe toistuu kodikkaasti.

Rosoiset naishahmot pyöreine takamuksineen ovat taas hyvin ranskalaisia; naiset kantavat helmoissaan Asunta-Planen entistä kotikylää Ranskassa, makaavat bikineissään rannalla tai päästävät linnun vapauteen.

Teosten jopa geometrisissä kuvioinneissa näkyy myös vaatteiden ja kankaiden muotokieli. Monet tekevät raku-tekniikalla vain mustavalkoisia töitä, mutta Asunta-Planen teoksista ei väriä puutu. Koristeellisten raku-keramiikkateosten metalliset ja kupariset värisävyt syntyvät luonnon omista väreistä. – Käytän luonnon omia oksideja ja karbonaatteja väreinä: kuparia, kobolttia ja rautaa. En koskaan käytä valmiiksi sekoitettuja värejä.

Tämä on Asunta-Planen ensimmäinen Suomen näyttely. Petäjävedellekin hän tulee, kunhan löytyy sopiva näyttelytila.

Metsäkulmalta Pariisin Haute couture -maailmaan

Asunta-Plane kiittelee, että Petäjäveden lukiossa oli mahdollista opiskella 70-luvun lopulla ranskan kieltä opettaja Anja Forsbergin johdolla, vaikkei silloin nuorena vielä käynyt mielessäkään, että hän voisi joskus asua ja tehdä uraansa Ranskassa. Vaatetusalan opintojen jälkeen 1983 Asunta-Plane lähti päättäväisesti Pariisiin ensin au pairiksi, sitten vaatesuunnittelijaksi – ja myöhemmin heillä oli miehensä Didier Planen kanssa yhteinen yritys, jossa pystyi toteuttamaan monipuolisesti itseään myös sisustamisen parissa.

Asunta-Plane opiskeli päivätyönsä ohella vuosina 2007-2011 Vallauris – Ecole d’Art Ceramique -koulussa keramiikkaa.Myöhemmin hän ihastui erityisesti raku-tekniikkaan, jossa kovassa kuumuudessa lasitus rikkoutuu. – Etelä-Ranskan Vallauris on tärkeimpiä keramiikkakaupunkeja ja jossa keramiikkataiteilijat ympäri maailmaa ovat residenssissä tai opiskelevat, ja kadut ovat täynnä keramiikkaputiikkeja. Siellä myös Picasso työskenteli keramiikkataide-aikansa.

Perheen aikuiset lapset ovat jo naimisissa ja asuvat tahoillaan, Akseli Suomessa, Elina Ranskassa. Anittan ja Didierin koti on nyt 35 Ranskan vuoden jälkeen Muuratjärven rannalla. Siellä omissa uuneissa syntyy koko ajan uusia töitä.

– SK