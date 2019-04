Piispan kanssa Kyläseppään kahville (Juttu vain tilaajille)

Kirkkoherra Laura Laitinen toivottaa seurakuntalaiset lämpimästi tervetulleiksi piispantarkastuksen kaikille tarkoitettuihin tilaisuuksiin. Piispantarkastus vaatii paljon etukäteistyötä ja sitä on koko työyhteisö valmistellut alkuvuoden ajan. Moni on ollut huolissaan kirkkoherra Laura Laitisen lyhentyneistä hiuksista. Huoleen ei ole kuitenkaan syytä, sillä Laitinen on sairastanut jo nuoresta asti autoimmuunisairautta, jossa ihokarvat eivät kasva tai tippuvat välillä pois kokonaan. – Minulla hiuksiin vaikuttaa suoraan stressi, joten seurakuntalaiset voivat siitä seurata kirkkoherransa stressitasoja, Laitinen nauraa. Stressiä on osaltaan lisännyt yksinhuoltajan arki sillä aikaa, kun aviomies on Libanonissa rauhanturvaajana vielä kesään saakka. Piispantarkastus on kirkkoherrallekin merkittävä tilaisuus, sillä se järjestetään vain kerran kymmenessä vuodessa. Erityisesti uusittu kirkko tarjoaa syytä petäjävetisten yhteiseen juhlaan.

Seurakunnassa valmistaudutaan nyt piispatarkastukseen

Seurakunnissa tehdään piispantarkastus kymmenen vuoden välein, mutta kirkkoremontin vuoksi Petäjäveden seurakunnassa on ollut viimeisestä kerrasta 11 vuotta. Silloin vuonna 2008 sen dramaattisesti keskeytti Kauhajoen koulusurmat, minkä vuoksi Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peuran piti lähteä kesken hoitamaan niitä asioita.

Piispantarkastusta vietetään Petäjävedellä perjantaista sunnuntaihin 12.-14.4., jolloin on runsaasti myös tilaisuuksia, joihin ovat kaikki seurakuntalaiset tervetulleita. Piispa Simo Peura haluaa tutustua paikkakunnan elämään, vierailee kouluissa ja yrityksissä, ja jalkautuu seurakuntalaisten pariin, vaikka toki piispantarkastukseen liittyy myös virallista seurakunnan hallintoon ja muuhun liittyvää tarkastamista.

– Piispalla on tapana ottaa koko kylä huomioon. Hän haluaa nähdä monenlaista paikkakunnan elämää ja toivoo pääsevänsä tapaamaan eri-ikäisiä ihmisiä, kirkkoherra Laura Laitinen kertoo.

Piispa tutustuu laajasti koko paikkakuntaan

Perjantaina piispa seurueineen vierailee Petäjäveden yläkoulussa ja lukiossa, jossa käydään myös tavallisella koululounaalla. Koululla järjestetään paneelikeskustelu, johon osallistuu piispa ja lukion oppilaita.

Piispa käy myös vanhalla kirkolla ja yritysvierailu tehdään Petäjäveden Metalliin. Kaikki voivat tavata piispan koko kansan päiväkahveilla ravintola Kyläsepässä perjantaina kello 14.15 alkaen, ja piispa toivoo laajaa keskustelua monenlaisista aiheista. – Sitä vartenhan hän tänne tulee, tutustumaan seurakuntaan, paikkakuntaan ja ihmisiin, Laitinen sanoo.

Kahveilta piispa jatkaa tutustumista Kuntalan väkeen ja kunnanjohtoon. Iltakuudelta kirkossa järjestetään kaikille avoin konsertti, jossa esiintyjäkaarti on tietysti petäjävetinen.

Lauantaina piispantarkastus jatkuu virallisella työyhteisöpäivällä ja seurakuntaneuvottelulla, jossa mukana ovat työntekijät ja luottamushenkilöt. Talouden ja hallinnon virallinen tarkastus tehdään etukäteen 9.4. Etukäteen on tehty myös työhyvinvointikysely, jonka tuloksia avataan lauantain tilaisuudessa.

– Piispantarkastuksessa tarkastetaan tietyt asiat ihan virallisestikin, sillä onhan seurakunta julkisoikeudellinen yhteisö, jolloin tiettyjen asioiden pitää olla kunnossa. Alun perin piispa on saanut tietoa seurakunnasta tarkastuksen yhteydessä, mutta tänä päivänä tietoahan saa muutenkin. Piispa haluaa tietää miten seurakunta ja työyhteisö jaksaa ja miten menee, kapituli ohjaa ja auttaa ja miettii tukitoimia tarvittaessa.

– Lauantaina kello 14.30 alkaa yleinen seurakuntaneuvottelu, johon ovat kaikki tervetulleita mukaan keskustelemaan seurakunnan työstä ja asioista, joita ihmisille nousee.

Sunnuntaina toimitetaan piispanmessu, jossa piispa myös saarnaa sekä siunaa saneeratun kirkon ja siellä myös yksittäisiä esineitä kuten uuden lukupulpetin. – Siunaaminen ei tarkoita sitä, etteikö Jumala olisi jo ennen sitä siunannut meitä ja kirkkoa, mutta siunaustilaisuus on oikeastaan meidän ihmisten uskon vahvistamiseksi. Yhteisessä seurakunnan juhlassa yhdessä siunataan, kiitetään ja iloitaan, ja piispa tulee yhteiseen juhlaan mukaan. Kun elämä jaksottuu arkeen ja juhlaan, niin tässä on erityisesti sitä juhlan ja kiitollisuuden aihetta.

Tarkastuksen päättöpuheenvuorot pidetään myös kirkossa. Messun jälkeen on vielä lähetyslounas ja kahvit seurakuntakodilla.

Laitisen mukaan piispantarkastukseen kirkko ei ole vielä täysin valmis, eivätkä esimerkiksi kaikki uudet taideteokset valmistu vielä siihen mennessä.

– Rakennusurakoitsijalla on aikaa toukokuun loppuun, jolloin kaikki on valmista. Tapuliakin maaltaan vielä.

Kirkkoherrasta tuntuu ennen kaikkea levolliselta työskennellä nyt uudistetussa kirkossa. – Tämä tila herättää iloa, toivoa ja levollisuutta. Se on sopivalla tavalla keveä.

Ensimmäisellä avoimien ovien viikolla kirkossa kävi satoja ihmisiä päivässä. Nyt keväällä kirkko on auki joka lauantai ja kesällä se on tiekirkkona edellisvuosien tapaan. Kesällä saa kirkkoon etukäteen tilattuna opastuskierroksen, jonka vanhan kirkon oppaat pitävät. Kirkko-opastus on tilattu korpilahtelaiselta Mari Puttoselta, ja se on parhaillaan työn alla.

Piispantarkastus osuu Laitisen mukaan hyvään kohtaan, sillä viime vuosien aikana Petäjäveden seurakunnassa on koettu paljon isoja muutoksia: kirkkoremontti on valmistunut, uusi valtuustokausi alkanut, kirkkoherra on vaihtunut ja paljon muukin henkilöstö.

– Meillä on seurakunnassa nyt eteenpäin katsova tunnelma ja muutokset näyttäytyvät meille rohkaisuna ja tulevaisuuden ovena. – SK

Piispa Simo Peura ja kirkkoherra Laura Laitinen toivottavat seurakuntalaiset mukaan piispantarkastuksen tilaisuuksiin. Arkkitehti Markku Mykkänen on tehnyt upeaa työtä kirkon uudistamisessa.