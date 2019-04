Lintujen kevätmuutto alkoi vilkkaana

Kevätmuutto käynnistyi tänä vuonna viime vuotta aiemmin, mutta pitemmässä tarkastelussa kuitenkin melko tavanomaisesti. Mahdollinen takatalvi voi pysäyttää muuton ja vaikeuttaa lintujen ravinnon saantia. Osa muuttajista saattaa jopa palata etelämmäksi.

Viime viikonlopun aurinkoisina aamuina lähiluonnosta kuului riemukasta peippojen, mustarastaiden ja punarintojen laulua. Ne ovat hienoja kevään tunnusmerkkejä. Mainittuja lajeja nähdään myös ruokintapaikkojen äärellä ravinnon hankinnassa. Leimallista tälle keväälle on mustarastaiden runsaus. Jokunen punarinta, vihevarpunen, järripeippo ja rautiainenkin on jo tunnistettu piharuokintojen antimilla.

Laulujoutsenet ja pulmuset avasivat lintujen kevätmuuton maaliskuun puolivälin tienoilla. Kuun lopulla peltoalueille alkoi ilmestyä ensimmäisiä kiuruja, töyhtöhyyppiä, sepelkyyhkyjä ja kottaraisia. Västäräkki rikkoi aiemmat ennätykset saapumalla tänne myös jo maaliskuun puolella.

Myös yksittäisiä kurkia tai pieniä kurkiryhmiä on jo näkynyt muutolla ja muutamat ovat myös laskeutuneet sulaneille peltoalueille.

Petolinnuista joitakin merikotkia on onnistuttu havaitsemaan kaartelemassa korkealla taivaalla. Havaintoja on kertynyt myös tuulihaukasta, hiirihaukasta, varpushaukasta ja sinisuohaukasta.

Rastaita on saapunut vielä varsin vähän. Musta-, räkätti- ja kulorastaista on kuitenkin havaintoja jo monilta paikoilta.

Vesilinnuista ensimmäiset telkät, isokoskelot ja sinisorsat on jo nähty sulilla. Sinisorsia ilmestyi jo runsaamminkin viime viikonlopulla. Yksi kanadanhanhikin piipahti Salmesillan virtapaikassa. Viime päivinä muutolla on ollut metsä- ja tundrahanhia hanhimuuton painopisteen ajoittuessa kuitenkin pariin lähiviikkoon. Lokeista harmaa- ja naurulokkeja on ollut liikkeellä jokunen.

Kaikenkaikkiaan kevätmuuttajien lajilista on venynyt jo noin kolmeenkymmeneen. Jatko riippuu paljon kevään etenemisestä.

– Lauri Ijäs

Tulevia tapahtumia:

Perinteinen torniaamu Piesalankylän lintutornilla lauantaina 13.4.2019 klo 08-12. Sinne voi tulla seuramaan lintujen muuttoa, muutontarkkailua ja kysymään esim. lintujen tunnistamiseen ja muuttoon liittyvistä asioista. Tapahtuman järjestävät Keski-Suomen Lintutieteellinen yhdistys ry ja Petäjäveden Luonto ry. Luontoyhdistys tarjoaa tornilla kahvia tai mehua pullan kanssa.

Petäjäveden riistanhoitoyhdistys, Petäjäveden erämiehet ja Petäjäveden luonto järjestävät pönttötempauksen lauantaina 27.4.2019 Heinähatun luona. Paikalla rakennetaan linnunpönttöjä järjestäjien tarpeista ja opastuksella. Paikalle voi tulla rakentamaan esim. tiaisille tai kirjosiepolle sopivan pöntön. Myös valmiita pönttöjä rajoitetusti saatavilla velotuksetta mukaan.

(Kuvat: Lari Ijäs)