Kirjaston näyttelytila jää pian historiaan (Juttu vain tilaajille)

Kirjaston näyttelytilassa pidetään vielä kaksi näyttelyä ennen kuin se otetaan täysin muuhun käyttöön.

Ikonit vievät pääsiäiseen ja ortodoksitunnelmaan

Petäjäveden kirjastolla on toukokuun alkuun asti esillä petäjävetisen Eiramaria Rahikaisen maalaamia ikoneita. Ikoninäyttely vie pääsiäisen tunnelmiin, ja mukana on myös yksi puumunalle maalattu ikoni. Ortodoksisessa kirkossa muna symboloi ylösnousemusta ja ikuista elämää.

Rahikainen ei ole itse ortodoksi, mutta hänen äitinsä kuului ortodoksikirkkoon vielä ennen naimisiin menoaan. Rahikaisesta ortodoksikirkkojen ja taiteen tunnelmassa on aina ollut jotain kiehtovaa. Valamossakin hän on vieraillut monta kertaa.

Rahikainen lähti kansalaisopiston ikoninmaalausviikonloppukurssille parisenkymmentä vuotta sitten – ja sille harrastuksen tielle jäi. Rahikainen on käynyt paljon ikonimaalauskursseilla Jyväskylässä ja erityisesti ne, jotka pidetään ortodoksikirkolla ovat olleet hienoja kokemuksia juuri erityisen tunnelmansa vuoksi.

– Ikonimaalaus on rauhallisen ihmisen laji, ja se vaatii älyttömän paljon kärsivällisyyttä. Ei voi alkaa laskemaan tunteja, joita yhden ikonin maalaamiseen kuluu, Rahikainen kertoo.

Kirjaston näyttelyssä on esillä 24 ikonimaaluasta. Muutamia Rahikainen on antanut pois ja kolmelle lapsenlapselle hän on tehnyt omansa. Yhdelle lapsenlapselle hän tekee vielä.

Rahikaisen työt ovat perinteisiä henkilökuvia sekä tarinallisia tapahtumaikoneita. Lempiaihe on Jumalan äiti, ja niitä hän on tehnyt useita.

– Ikonimaalauksessa pitää noudattaa tiettyjä periaatteita. Kasvojen maalaaminen on ehkä vaikeinta. Monet kerrat olen joutunut pyyhkimään maalin ja aloittamaan alusta.

Myös pohjatyöt ovat työläitä: levy on usein lehtipuuta ja levyä käsitellään lukuisia kertoja kalkkimassalla ja hionnalla. Rahikainen on tehnyt myös yhden riisa-ikonin, jonka kehykset on tehty koristeelliselle kuparilevylle.

Kirjastossa on vielä ennen remonttia kaksi kevätnäyttelyä

Rahikaisen kotona seinällä olevat maalaukset on saatu nyt kaikkien iloksi kirjaston näyttelytilaan. Onnesi hän ehti kysyä kirjastosta näyttelymahdollisuutta, sillä pian olisi ollut jo liian myöhäistä.

12.5. alkaen saadaan vielä vanhojen valokuvien näyttely, mutta kesän aikana kirjastossa aloitetaan remontti, jossa nykyiseen näyttelytilaan siirtyy lasten osasto, ja myöhemmin myös nuorten kirjat.

Kirjaston toimistohuoneita tehdään nykyiseen lasten nurkkaukseen ja pikkuhiljaa myös kirjaston kokoelmaa joudutaan supistamaan. Kirjastoremontti liittyy omatoimikirjaston toteuttamiseen sekä kunnan uuteen perhekeskukseen, jolle raivataan nyt tilaa kirjaston työhuoneista.

Kirjaston sisäänkäynnin aulatiloista ja kirjaston toimistohuoneista remontoidaan uusi perhekeskus, josta löytyy jatkossa työtilaa myös Seututerveyskeskuksen toiminta- ja puheterapeuteille. Perhekeskuksen väki pystyy myös hyödyntämään kirjaston lastenosastoa.

Remontti tehdään kahdessa osassa tänä ja ensi kesänä kirjaston sulkuaikoina. Valmista tulee ensi vuoden aikana.

Omatoimikirjastoa varten on tälle vuodelle varattu määrärahaa 20.000 euroa ja ensi vuodelle 40.000 euroa. AVI:lta saadaan hankkeeseen tukea 15.000 euroa.

Kirjastonjohtaja Heli Laitinen iloitsee omatoimikirjaston saamisesta, mutta harmittelee näyttelytilan kohtaloa, koska nykyisenlaisesta ja ympärivuotisesta kunnan näyttelytilasta joudutaan luopumaan. Toki kesänäyttelyitä voidaan edelleen pitää vanhassa pappilassa ja Toinilassa. – SK

Ikoninäyttelyssä on mukana myös pääsiäismuna, joka on ylösnousemuksen ja ikuisen elämän symboli.