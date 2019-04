Kemikaalipäästö viemäriin

Petäjäveden kunta tiedottaa, että maaliskuun viimeisenä viikonloppuna Petäjäveden viemäriverkkoon on laskettu merkittävä määrä orgaanista liuotinta. Kemikaalipäästön seurauksena jäteveden puhdistamon toiminta häiriintyi ja viemäriverkkoa on jouduttu puhdistamaan. Näistä toimista on Petäjäveden vesi- ja viemärilaitokselle aiheutunut merkittäviä kuluja. Tähän liittyvää tutkintaa tehtiin Petäjävedellä kiirastorstaina. Kemikaalipäästöstä aiheutuneet kustannukset tullaan perimään vuodon aiheuttajalta. – SK