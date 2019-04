Kasvava pankki ei fuusioidu (Vain tilaajille)

Petäjäveden Osuuspankki viettää 110. juhlavuottaan ja suunnitelmissa on lahjoittaa paikkakunnalla johonkin yleishyödylliseen 10 000 euroa. Lahjoituksen kohteesta kerrotaan lisää, kunhan vireillä olevat suunnitelmat varmistuvat.

Kasvava pankki ei fuusioidu

Viime vuosi oli Petäjäveden Osuuspankille vahvan kasvun vuosi, iloitsee toimitusjohtaja Jaakko Ylitalo. – Erittäin iloisia olemme siitä, että asiakasmäärä on kehittynyt todella hyvin. Kuulumme Sisä-Suomen OP-liiton alueelle, johon kuuluu myös Tampere ja Jyväskylä, ja meillä kasvoi asiakasmäärä prosentuaalisesti kaikista parhaiten, vaikka Petäjäveden asukasluku laskeekin.

Pankilla on asiakkaita 5 573 ja asiakasvarat kasvoivat 8,1 prosenttia 76,6 miljoonaan euroon. Uusia omistaja-asiakkaita saatiin viime vuonna 278, mikä on 18,5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Toimialue oli vireä ja uusia luottoja myönnettiin peräti 27 prosenttia enemmän. Rahoitustoimintaa oli 74 miljoonan edestä.

Ylitalo toteaa, että asiakaskäyttäytyminen on muuttunut: enää vain 2,4 prosenttia asiakkaista asioi pankin konttorissa kaksi kertaa kuussa tai useammin. Mobiili- ja nettipankkia käytetään paljon; pelkkiä mobiilikirjautumisia on kuukaudessa yli 24 000 kappaletta. – Asiakkaat kyllä hakevat aina helpoimman tavan asioida pankissa.

Ylitalon mukaan ajanvarausaikoja on hyvin saatavilla jopa samalle päivälle. – Parhaiten aikoja voi varata verkkopankin tai OP.fi:n kautta.

Petäjäveden Osuuspankin vakavaraisuus on komeat 62 prosenttia (kun laki vaatii kahdeksaa prosenttia), tase 93,5 miljoonaa ja liikevoittoa tehtiin 92 800 euroa. – Tulosta heikensi kiinteistöihin tehdyt 350.000 euron alaskirjaukset, joilla saatiin tase vastaamaan todellisia arvoja. Tuloksesta jaoimme myös 206.000 euroa bonukset omistaja-asiakkaillemme, mikä on 27 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Keski-Suomessa monet samankokoiset pankit ovat tehneet tai suunnittelevat fuusioita isompiin yksikköihin, mutta Ylitalon mukaan vahva linjaus on se, että Petäjävedellä jatketaan itsenäisenä.

Pankilla on yhteensä kahdeksan työntekijää, joista kaksi työskentelee Muuramessa. – Erityiskiitokset pitää sanoa henkilökunnalle sekä hallinnolle, joka on ajan hengessä mukana ja tekee tarvittavia päätöksiä toiminnan kehittämiseksi.

Pankin hallintoneuvostoon kuuluu 15 jäsentä ja puheenjohtajana Heikki Tyrväinen. Hallitukseen kuuluu viisi, puheenjohtajanaan Markku Jaatinen. – SK