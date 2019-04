Hapille PetPet-paita numerolla 27

Petäjäveden Petäjäisten jalkapallojaostoa ansiokkaasti 27 vuoden ajan kipparoinutta Harri Silanderia muistettiin lauantaina halauksin, aplodein, pelipaidoin ja kukkasin.

Ison työn petäjävetisen jalkapalloilun eteen tehnyt mies jättää jaoston puheenjohtajuuden, mutta jatkaa edelleen seuratoimintaa valmentajana ja talkoomiehenä.

Petäjäisten jalkapallojaoston puheenjohtajana Hapia seuraava Jouni Heiskanen ja Santeri Paltamaa ojensivat Harri Silanderille numeroa 27 kantavan PetPet -paidan koko seurayhteisön kiitoksena hyvin tehdystä työstä.

Silanderia kiitti myös PetPetistä maailmalle ponkaissut Markus Rautiainen. Suomen futsalmestaruuden keväällä 2018 KaDy:n riveissä voittanut Rautiainen oli kuusivuotias aloittaessaan jalkapalloilun Silanderin opissa. Lauantaina Rautiainen lahjoitti Hapille oman mestaruushiellä marinoidun KaDy-paitansa.

Entä mikä on saanut Silanderin jatkamaan jalkapallojaoston kärjessä liki kolme vuosikymmentä?

– Pähkähulluus, nauraa Hapi ja jatkaa. – Siinä on ollut monta tekijää. Se on vaan aina vienyt mukanaan, eikä tähän ole oikein ollutkaan muita tulijoita. Niemelän Reijon ja seuran johtokuntien kanssa on ollut hyvää yhteistyötä, kiittää Hapi. – HM