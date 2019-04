Fingrid muuttaa toimipisteensä Jyväskylään (Vain tilaajille)

Fingrid muuttaa toimipisteensä Jyväskylään

Fingrid Oyj vastaa sähkön siirrosta Suomen kantaverkossa. Nykyisessä toimitiloissa Petäjävedellä Fingrid on toiminut vuodesta 1997 ja Imatran Voiman historia Petäjävedellä alkaa jo 1940-luvun lopulta. Nyt Fingrid on siirtämässä Petäjäveden toimipisteensä Jyväskylään ja nykyiset, käytössä olevat toimitilat ja tyhjillään oleva vanha sähköasemarakennus tien toisella puolella, ovat myynnissä.

Fingrid Oyj:n Länsi-Suomen aluepäällikkö Ari Levulan mukaan toimipisteen siirtämisen syynä on lähinnä se, että suurin osa työntekijöistä asuu Jyväskylässä. – Työntekijöitä on tällä hetkellä 15 ja heistä kolme asuu Petäjävedellä, Levula kertoo.

– Toimitilan siirrosta päätetään lopullisesti, kun saadaan ostotarjouksia nykyisestä kiinteistöstä, joten uutta toimitilaa ei ole vielä valittu. Mahdolliseen uuteen toimitilaan siirtyy kaikki työntekijät, Levula sanoo.

Toimitilat.fi -sivustolla olevan myynti-ilmoituksen mukaan osoitteessa Sähkötie 24 on tarjolla toimistotilaa 1.200 neliötä, varastotilaa 1.750 neliötä ja maa-alue noin 7,6 hehtaaria, josta viiden hehtaarin piha on aidattu. Myyntihinta on 290.000 euroa.

Ilmoitus on nähtävillä täällä.

Monipuolinen tilakokonaisuus sijaitsee hyvien yhteyksien varrella Multiantien molemmin puolin.

Kaksikerroksinen toimistorakennus saunaosastoineen on alun perin rakennettu 1970-luvulla ja laajennettu 1997. Arkkitehtuurisesti kiinnostava, 1940-50 -lukujen muuntamorakennuksessa on korkeaa hallitilaa, toimisto- ja varastotiloja sekä autotallityyppistä tilaa. Erikoisuutena on 125 tonnin siltanosturi. Kokonaisuuteen kuuluu myös muita puurakenteisia, kylmiä varastotiloja. – SK

(Kuva myynti-ilmoituksesta.)