Wehkeet kuntoon Toni Mäkelän opein (Juttu vain tilaajille)

Toni Mäkelän 2016 perustama Wehket kuntoon työllistää myös Mikko Ylennysmäkeä. Asiakkaiden kanssa yritys pelaa reilua peliä. – Mitä sitten tekeekin, kannattaa ajatella sitä, mikä on asiakkaan kannalta parasta, tiivistää Mäkelä.

Wehkeet kuntoon Toni Mäkelän opein

Toni Mäkelä perusti yrityksen kolme vuotta sitten, vuonna 2016. Toiminimeksi tuli Wehkeet kuntoon, ja toimialaksi sähkö- ja automaatiohuolto.

– Teemme teollisuuteen ja kiinteistöihin kohdistuvia huoltoja. Korjailemme teollisuuslaitteita, koneita ja kaikennäköisiä järjestelmiä. Välillä yritämme niitä parantaakin, ja olemme me siinä kyllä onnistuneetkin, sanoo Mäkelä.

Toni Mäkelän lisäksi yrityksessä työskentelee Mikko Ylennysmäki. Myös Kari Veijosen yritys tekee paljon töitä Mäkelän firmalle.

Sähkö- ja automaatiohuoltoja ostavat asiakkaat ovat pääosin yrityksiä ja taloyhtiöitä.

– Suurin osa työmaistamme on Jyväskylässä. Silloin kun aloitin yritystoiminnan, ostin Laurilan sähköhuollon liiketoiminnan. Sitä kautta on tullut kiinteistöpuolen töitä.

Paikallisia yritysasiakkaita edustavat muun muassa Tehovinssi ja Huonekalutehdas Seppänen Oy.

– Ja joskus, kun joku on kysynyt, olemme sekaantuneet myös omakotitaloihin, hymyilee Mäkelä.

– Eli käytännössä kaikki kelpaa, täydentää Mikko Ylennysmäki.

Myös hissihommat ovat yritykselle tuttuja.

– Meillä on vanhoihin hissikohteisiin oma ohjausjärjestelmä, jonka olemme itse kehittäneet ja tehneet paikallisen hissiurakoitsijan kanssa. Meillä on neljä kohdetta, ja ne toimivat hyvin. Eli sillä saralla voisimme hankkia asiakkaita lisääkin.

Sähkö- ja automaatiohuollon alalla työt tuppaavat kasautumaan syksyyn ja talveen.

– Ihmiset heräävät usein vasta syksyllä huomaamaan huoltotarpeet. Sitten me tehdään hommia pakkasessa. Kyllä ne vehkeet voisi laittaa jo kesällä kuntoon, vinkkaa Mäkelä.

Järki käyttöön hankinnoissa

Sähköinsinööriksi itse aikoinaan opiskelleeella ja sähköalaa ammattikoulussa toistakymmentä vuotta opettaneella Mäkelällä on takataskussa muutama neuvo esimerkiksi omakotitalon rakentajalle. Erityisen lämpimästi Mäkelä suosittelee järjen käyttöä laitehankinnoissa.

– Laitehankintoja tehdessä kannattaa muistaa, että kyllä se on se kokonaisuus, joka ratkaisee. Eli esimerkiksi erittäin energiatehokkaiksi mainostettujen laitteiden pitää olla myös kokonaisuutena laadukkaita.

– Valveutunut kuluttaja etsii vaikka netistä käyttäjien kokemuksia laitteesta, jota on hankkimassa. Jos laite on huono, ihmiset kyllä aika kärkkäästi kirjoittavat sen vioista nettiin. – Kannattaa ottaa selvää esimerkiksi siitä, mikä on laitteen elinkaari.

Valaisin- ja sähköasennuksia tehneellä miehellä on omat vinkkinsä myös sille sektorille.

– Esimerkiksi valaisimissa runkomateriaali kertoo jo aika paljon. Metallirunkoinen on usein kestävä, mutta muovirunkoinen ei välttämättä niinkään.

– Kun laitetaan kalusteita, kuten kytkimiä, kannattaa aina laittaa merkkikaluste, jota on yleisesti saatavilla, myös vuosien kuluttua, neuvoo Mäkelä.