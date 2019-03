Vetovastuu siirtyi tyttärelle (Juttu vain tilaajille)

Jenni Skyttén jatkaa äitinsä Berit Skytténin jalanjäljissä siivousalan yrittäjänä, myös perheen isä Väinö Räsänen on yrittäjä.

Vetovastuu siirtyi tyttärelle

Jenni Skyttén perusti oman yrityksen, Meijän siivous Tmi, viime kesänä ja jatkoi äitinsä töitä.

– Minä tein siivouksia yrittäjänä vuodesta 2011 lähtien. Vuonna 2017 sairastuin ja jouduin lopettamaan työt. Kysyin Jenniltä, jatkaako hän yritystoimintaa, vai lopetetaanko kokonaan, Berit Skyttén kertoo.

– Se oli helppo päätös, asiaa ei tarvinnut miettiä. Olin ollut äidin yrityksessä harjoittelijana ja osa-aikaisena työntekijänä, joten ala oli minulle tuttu, Jenni Skyttén toteaa.

Meijän siivous tekee toimisto- ja toimitilasiivouksia, rakennussiivouksia, erikoissiivouksia ja jonkin verran kotisiivouksia. Berit Skyttén asiakkaat ovat suurimmaksi osaksi jatkaneet Jenni Skyttén asiakkaina.

– Asiakkaat ottivat vaihdoksen todella hyvin vastaan, Jennihän oli heille jo tuttu, Berit Skyttén toteaa. – Kotisiivoukset jouduimme ikävä kyllä jättämään pois, kun yksi ihminen ei olisi ehtinyt sekä koti- että toimisto- ja toimitilasiivouksia.

Rakennussiivouksia Skyttén tekee silloin tällöin, tarvittaessa. – Uudisrakennuksissa, ja ehkä enemmänkin remonttien jälkeen, Jenni Skyttén toteaa.

– Erikoissiivoukset tarkoittavat esimerkiksi sellaisia tilanteita, kun vanhus joutuu muuttamaan palvelutaloon. Me voimme hoitaa sekä muuton että siivouksen kokonaisuudessaan. Jonkin verran olemme myös siivonneet asuntoja kuolemantapauksen jälkeen.

Koko perhe yrittäjinä

Skyttén perheessä yrittäjäksi ryhtyi ensin isä Väinö Räsänen. Hän on toiminut mökkitalkkarina vuodesta 2007 lähtien.

– Nykyään teen enemmänkin remontteja ja pienimuotoista rakennustyötä, mökkien tekoakin on ollut. Minulla on työntekijänä sähköasentaja, olemme tehneet myös sähköasennuksia, Räsänen kertoo. – Lisäksi korjaan pienkoneita, keväällä piha on täynnä ruohonleikkureita.

Mökkitalkkarihommia Räsänen tekee lähinnä Petäjävedellä, muutamia kohteita on naapurikuntien puolella.

– Petäjävedellä on aika paljon kesämökkejä. Osa käyttää mökkitalkkaripalvelua, osa tekee kaiken itse, Räsänen toteaa.

Berit Skyttén kertoo ajautuneensa yrittäjäksi, vähän vahingossakin.

– Olin kunnalla töissä ja sitä kautta olin koulutuksessa, jossa oli mukana yrittäjyyttä. Ajatus lähti siitä, ja kun olin jo kotona nähnyt, miten yritys pyörii, ei hirvittänyt. Ensimmäiset asiakkaatkin tulivat Väinön yrityksen kautta eli hänen asiakkaansa kysyivät, onko mahdollista saada myös siivousta, Berit Skyttén kertoo.

– Asiakkaita oli yllättävänkin helppo saada, Petäjävedellä muutama siivooja oli silloin juuri lopettelemassa töitä. Ja täällä on hirveän hyvä henki siivoojien kesken; jos joku ei itse ehdi tehdä jotain, neuvotaan asiakkaalle toinen siivooja, Skyttén kertoo.

Vaikka isällä ja tyttärellä on molemmilla oma toiminimi, kaikki auttavat kuitenkin toinen toisiaan.

– Välillä teemme kaikki yhdessä töitä, Jenni Skyttén toteaa.

– Jennihän on jo kolmannessa polvessa yrittäjä. Minun isäni oli myös yrittäjä, tosin ihan eri alalla, Berit Skyttén paljastaa.

