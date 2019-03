Valmiit tontit odottavat rakentajia (Juttu vain tilaajille)

– Petäjäveden kunnalla on myynnissä useita kymmeniä omakotitontteja, joihin pääsee vaikka heti rakentamaan. Lisäksi kunnalla on reservissä kaavoitettuja omakotitontteja, joihin ei ole vielä tehty yhdyskuntatekniikkaa valmiiksi, Petäjäveden kunnan vt. tekninen johtaja Antti Koskinen kertoo.

Rakentajia valmiina odottavia tontteja on Halkokankaan kakkosalueella kymmenkunta, Kaksosen alueella Kyläsepän huoltoaseman takana toiset kymmenkunta ja Olkkolan kolmosalueella vajaat kymmenen, lisäksi eri puolilla kuntaa on hajatontteja.

– Olkkolan alueen tonteista meillä on meneillään kampanja; tontit myydään sadalla eurolla kappale, Koskinen kertoo.

Valmiiden tonttien lisäksi kunta on kaavoittanut Halkokankaan kolmosalueelle noin 40 omakotitalotonttia.

– Nekin saadaan tarvittaessa nopeasti käyttöön. Ne odottelevat vain määrärahaa yhdyskuntatekniikan eli vesijohdon, viemärin ja teiden rakentamiseen, Koskinen toteaa.

Viime vuosina Petäjävedelle on rakennettu viitisen uutta omakotitaloa vuodessa.

– Vuonna 2009 olleen omakotitalonäyttelyn jälkeen meille rakennettiin kolmisenkymmentä taloa vuodessa useamman vuoden ajan. Nytkin meillä olisi valmiudet vastata nykyistä isompaan kysyntään, Koskinen sanoo.

Rakennustarkastajan työpanoksen Petäjäveden kunta on ostanut Keuruulta viime kesästä lähtien.

– Meillä on Keuruulla kaksi rakennustarkastajaa. Käymme vuorotellen Petäjävedellä, Keuruun johtava rakennustarkastaja Teemu Pekkanen kertoo.

Järjestely on toiminut hyvin sekä Pekkasen että Antti Koskisen mielestä.

– Sopimus on määräaikainen tämän vuoden loppuun. Minä ainakin suosittelen sen jatkamista, tämä on hyvä ratkaisu meille toistaiseksi, Koskinen toteaa.

– Keuruullakin riittää nyt resursseja myös Petäjävedelle, kun meillä on taas kaksi rakennustarkastajaa. Ja töitä pystytään tekemään aika paljon myös netin kautta, Pekkanen sanoo.

Rakennuslupia Petäjävedellä on haettu netin kautta kolmisen vuotta.

– Osa pitää siitä, osa ei, mutta ei negatiivista palautetta hirveästi ole tullut, Pekkanen toteaa.

– Petäjävedellä rakentajia palvellaan hyvin. Täältä löytyy myös hyvin ammattitaitoisia rakennustyömaan valvojia; vastaavalla mestarillahan on iso rooli rakentamisen onnistumisessa. Ja paikkakunnalta löytyy myös rakennuskuvien piirtäjiä, Koskinen kertoo.

Kunnantoimistossa rakentajia palvellaan mielellään.

– Ohjeita ja neuvoja annetaan varmasti. Asiakaspalveluammattihan tämä on ja useimmat omakotitalon rakentajat rakentavat ainoastaan yhden talon elämässään, Pekkanen sanoo.

– Ei tarvitse tietää muuta kuin osoite, josta tulee kysymään, Koskinen lisää.

Omakotitalotonttien lisäksi Petäjävedellä on tarjolla uusia teollisuustontteja.

– Palvalahden teollisuusalueen kaava on valmistumassa ja sinne ruvetaan rakentamaan kunnallistekniikkaa ensi kesänä. Teollisuustontteja ruvetaan myymään Palvalahdesta jo syksyllä, Koskinen kertoo.

– Lähellä Jyväskylää olevaa teollisuusaluetta valtatie 23:n varrella on yhteensä kolmisenkymmentä hehtaaria. Lisäksi vanhalle teollisuusalueelle on tehty uusi maankäytön suunnitelma, jossa tehokkuuslukuja on hieman tarkistettu ja sitä kautta luotu kasvuedellytyksiä olemassa oleville yrityksille.