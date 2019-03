Tuttu mies saatiin takaisin taloon (Juttu vain tilaajille)

Teknisen johtajan huoneessa on mies vaihtunut viime aikoina tiuhaan. Matti Varis on petäjävetisille tuttu ennestään. Roolit vaihtuivat, kun Variksen työparina vt. kuntatekniikan insinöörinä jatkaa vappuun asti entinen tekninen johtaja Antti Koskinen. – Sanoin Antille, että laitapa sinä nyt välillä tuohon nimi alle, Varis hymyilee ja kiittelee, kuinka hyvää työtä Koskinen on tehnyt tässä välissä ja muutenkin. – Meillä on aina ollut hyvää yhteistyötä ja kemiat pelaavat hyvin.

Tuttu mies saatiin takaisin taloon

Edellisen teknisen johtajan Tomi Jylängin purettua virkasuhteensa tammikuun lopulla kesken koeajan, vt. tekniseksi johtajaksi pyydettiin sijaistamaan eläkkeelle joulukuussa 2016 jäänyt Antti Koskinen. Myöhemmin kunnanhallitus pyysi kuntatekniikan insinöörinä pitkään toiminutta Matti Varista, 61, uudeksi kunnan tekniseksi johtajaksi. Varis oli irtisanoutunut viime syksynä mielenkiintoisen YIT:n projektin vuoksi.

Varis aloitti teknisenä johtajana viime viikon maanantaina. Variksella on kahden vuoden määräaikainen työsopimus, jonka jälkeen eläkevuodet ovat jo lähellä.

Antti Koskinen jatkaa nyt vt. kuntatekniikan insinöörinä vappuun saakka ja virkaan haetaan uutta työntekijää nyt peräti kolmannen kerran. Hakuaikaa on 5.4. asti.

Variksella on maa- ja vesipuolen rakennusmestarin koulutus, ja hän tuli kuntaan kuntatekniikan insinööriksi vuonna 2010. Petäjävedellä hän on asunut puolisonsa kanssa vuodesta 2007. – Hyvillä mielin olen siitä, että luottamusta on ollut ja kunnanhallitus pyysi minua nyt tähän hommaan.

Nyt ei ole käynnissä mitään isoja rakennushankkeita, eikä uusia rakennustarpeitakaan ole. Kevään aikana investointeja aletaan toteuttamaan: Petäjäkodilla ja muissakin kiinteistöissä tehdään korjauksia, radanpohjan kunnostus kevyenliikenteen väyläksi aloitetaan keväällä, samoin päällystystyöt Halkokankaan II-alueella. Palvalahden yrityspuistoa viedään eteenpäin suunnitelmien mukaan. – Myös Kintauden jalkakäytäväasian suhteen alkaa tapahtua kesän aikana, Varis iloitsee.

– Ison vesiputkivuodon etsintä jatkuu edelleen, ja kevätaikaan sen löytäminen on vaikeaa, ennen kuin hulevedet poistuvat.

– Jatkan työntekoa samalla linjalla kuin ennenkin eli töitä, töitä, töitä ja töitä, Varis virnistää. – SK