Suntioksi isopapan jalanjäljissä

Petäjäveden uusi suntio Mirja Pietiläinen aloitti työt Petäjävedellä 21.2. Aiemmin Uuraisten ja Jyväskylän seurakunnissa suntiona toiminut Pietiläinen on ensimmäisten Petäjäveden viikkojensa aikana tutustunut uuteen toimintaympäristöön, ihmisiin, paikkoihin ja käytäntöihin.

– Työhöni kuuluvat täällä perinteiset suntion työt eli kaikki toimitukset, joita olen valmistelemassa ja joissa olen läsnä; messut, kasteet, vihkimiset sekä siunaustilaisuudet. Työhön sisältyvät myös siivoamiset ja kaikki ne juoksevat asiat, joita tässä eteen tulee, sanoo Pietiläinen.

Suntio siivoaa Petäjävedellä molemmat kirkot, kappelin ja huoltorakennuksen. Esimerkiksi uudemman kirkon perussiivoukseen menee aikaa vähintään viisi tuntia viikossa.

– Kelit ja kävijämäärät kuitenkin lisäävät siivouskertoja, jolloin kirkon siivoukseen menevä aika jopa tuplaantuu, toteaa Pietiläinen.

Kirkon käyttäjille Pietiläinen esittää näin nastakenkäaikaan tärkeän toivomuksen.

– Toivon, että kirkkoon ei tultaisi nastakengillä. Tai että ne sisäkengät olisivat mukana, ja että nastakengät vaihdettaisiin sisäkenkiin kirkkoon tultaessa. Tuolla eteisessä on tuoli, johon voi istua kenkiä vaihtaessa.

Toinenkin toivomus Pietiläisellä on Petäjäveden seurakuntalaisille.

– Kun on näin hieno kirkko, toivon, että täällä myös käytäisiin.

– Ensi sunnuntain jumalanpalvelukseen mennessä kirkon pitäisi olla valmis myös äänentoiston osalta.

Petäjäveden suntion paikasta Pietiläinen kiinnostui muun muassa vanhan kirkon ansiosta. Uudempi, vastaremontoitu kirkkokin houkutti.

– Tässä uudemmassa kirkossa on nyt siistit, uudet tilat, kun tämä on remontoitu. Tätä on hyvä pitää puhtaana.

Toimistotyöntekijästä suntioksi muuntautuneen Pietiläisen suvusta löytyy toinenkin suntio. – Isän pappa on aikanaan ollut suntio Laukaan seurakunnassa. Ajattelin, että pitää katsoa, minkähänlaista se homma olisi nykyään, nauraa Pietiläinen. -HM