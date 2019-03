Robotiikan monet mahdollisuudet esillä Miilussa (Juttu vain tilaajille)

RoboCountryside -hankkeen maanantainen aloitustapahtuma toi robotit Miiluun ja Masuuniin.

Tapahtuman alkajaisiksi yleisö pääsi tutustumaan Masuunissa esillä oleviin robotiikan sovelluksiin.

Robotteja katsomaan tulleet veljekset Nuutti, 5, ja Niklas , 2, Riitamäki löysivät tiensä ensimmäiseksi Paro -hyljerobotin luo. Pehmeä ja kaunissilmäinen Paro houkuttelee silittämään ja hoivaamaan. Ääniin ja kosketuksiin reagoiva Paro vastaa silitykseen liikkein ja äänin.

Paro -hyljerobottia käytetään esimerkiksi muistisairaiden ja vanhusten hoidossa. Paikassa, jossa elävän lemmikin pito ei ole mahdollista, tarjoaa hyljerobotti mahdollisuuden vuorovaikutteiseen hoivaamiseen.

– Paro on Suomessa hyvinvointialalla kaikkein yleisin robotti tällä hetkellä. Tämä kyseinen laite on Jyväskylän kaupungilta meillä lainassa, kertoi JAMK:in Kari Vehmaskoski.

Masuunissa oli esillä myös joukko yläasteen 8. luokkien robotiikka-kurssilaisten rakentamia laitteita. Lego Mindstorms EV3 -palikoista rakennetut vimpaimet oli ohjelmoitu suorittamaan erilaisia toimintoja.

Arttu Aho esitteli tilaisuudessa Carbonhand -laitetta, jonka tehtävänä on toimia otteen vahvistajana. Carbonhandin käyttäjä pukee käteensä hanskan, johon liitetty laitteisto vahvistaa sormien tarttumaotetta. Carbonhand -laitteesta on hyötyä esimerkiksi henkilöille, joilla on lihasheikkoutta aiheuttava sairaus.

Tapahtuman luento-osuudessa Tampereen yliopiston Jyrki Latokartano kertoi robotiikan sovellusalueista. Latokartanon esityksen perusteella robotiikkaa voitaisiin käyttää nykyistä huomattavasti laajemmin muun muassa maataloudessa. Lypsyrobotit ovat jo tuttuja, mutta tulevaisuudessa maatiloilla voitaisiin hyödyntää esimerkiksi droneja ja viljelyn eri vaiheisiin suunniteltuja, huomattavasti traktoria keveämpiä, miehittämättömiä työkoneita.

Petäjäveden Metallin Markku Salminen ja Tehovinssin Hannu Ruokolainen sekä Kokkilan tilan Otto Kokkinen kertoivat tilaisuudessa käytännön esimerkkejä siitä, miten robotiikkaa hyödynnetään heidän yrityksissään.

Digitalisaation, kasvatuksen ja vastuullisuuden näkökulmia tilaisuuteen toi Petäjäveden yläkoulun Merja Lippojoen Erasmus+ -hanke-esittely.

RoboCountryside -hanke on rahoitettu Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston kautta. Toteutuksesta vastaa JAMK. -HM