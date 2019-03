Piesalan Mahdetin herättelee mielikuvitusta (Juttu vain tilaajille)

Mahdetin on veistoksellinen työ suomenlampaan villasta. Piesala ammentaa värimaailmoja teoksiinsa metsän mättäiltä, taivaan tuiskusta, järvien jäistä…

Piesalan Mahdetin herättelee mielikuvitusta

Suomen huopayhdistyksen juhlanäyttely Huomisen huopaa on esillä Suomen käsityön museossa Jyväskylässä. Yksi yhdistyksen perustajajäsenistä yli 20 vuotta sitten on petäjävetinen, Piiku-lammastilan yrittäjä ja huopataiteilija Eeva Piesala. Piesalan juhlanäyttelyn vaikuttava teos Mahdetin herättelee mielikuvitusta, sillä katsontakulmasta riippuen teoksen ulkomuoto muuttuu.

”Sillä oli asiaa”

– Suomenlampaat antavat minulle villansa ja pyytävät tekemään niistä jotain. Värit kuiskivat korviini metsässä mättäillä, taivaan tuiskusta ja järvien jäistä – ne haluavat mukaan, niin ne kuulemma ovat lampaiden kanssa sopineet metsälaitumella tavatessaan kesäöinä, Piesala kuvailee. – Kiitän lampaita kerityistä villoista ja lupaan tehdä parhaani, jottei niiden kasvattamat kauniit kuidut menisi hukkaan, vaan saisivat uuden elämän mielenkiintoisessa muodossa eri ympäristössä. Värit virtaavat villoihin ja tarttuu niiden suomuihin sievästi sovussa. Karstakone kiidättää erivärisiä villakuituja sävyistä toiseen, etsien sopivia kaveruksia vierekkäin. Käteni latovat villat aavistetuin ohjeiden mukaan, koskaan tietämättä mitä lopulta syntyy.

– Nyt syntyi Mahdetin, sillä oli asiaa.

Huopa on myös veistoksellista

Juhlanäyttelyssä ikivanha käsityötekniikka siirtyy perinteenä tulevaisuuteen. Näyttelyssä Huomisen huopaa pohditaan nimensä mukaisesti huovan paikkaa modernissa maailmassa. Materiaalina villa on rentouttava työstettävä, joka tuo vastapainoa hektiseen elämään.

– Suomessa on erinomaista huopaosaamista, jonka tulevaisuutta voi pohtia monella tapaa. Siitä voisi olla ekologiseksi vaihtoehdoksi sisustuksessa tai käyttötuotteeksi ja jopa vientiin, näyttelyvastaava Sirpa Mäntylä pohtii.

– Huopa sopii moderniin maailmaan ja tulevaisuuteen monipuolisuutensa, ekologisuutensa ja eettisyytensä vuoksi. Huopa ja huovutus luovat mahdollisuuksia tekstiilitaiteessa, ne toimivat väylänä kansainvälistymiselle ja uusien vaikutteiden huovuttamiseksi osaksi omaa tapaa työstää, Filtti ry:n puheenjohtaja Eija Pirttilahti kertoo.

Näyttelyssä on töitä 40 huopataiteilijalta ympäri Suomen ja maailmalta. Mukana on seinätekstiilejä, verhoja, tyynyjä sekä veistoksellisia, kolmiulotteisista töistä. Teosten aihepiirit vaihtelevat henkilökohtaisesta otteesta hyvinkin yhteiskunnallisesti kantaaottaviin teoksiin. Näyttely on esillä 5.5. saakka. – SK

Eeva Piesala.

Mahdetin.