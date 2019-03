Palvalahden yrityspuistosta ikäviä kuulumisia (Vain tilaajille)

Palvalahden yrityspuiston markkinointia on aloitettu, ja pari viikkoa sitten alueen lähelle saatiin ensimmäinen kyltti.

Lapwall vetäytyy esisopimuksesta

Lapwall Oy vetäytyy Petäjäveden kunnanhallituksen kanssa viime keväänä 2018 solmimastaan aiesopimuksesta rakentaa moduulitehdas Petäjävedelle Palvalahden yrityspuistoon. Lapwall Oy suunnitteli alueelle massiivista, peräti 6.000 neliön moduulirakentamisen tehdaskompleksia varastoineen.

Lapwall Oy on vuonna 2011 perustettu rakennuskomponenttitoimittaja. Yrityksen pääpaikka on Pyhännällä, jossa sillä on pystyelementtitehdas. Yrityksellä on pienempiä elementtitehtaita Pälkäneellä ja Keuruulla.

Petäjävetisten päättäjien ja kuntalaisten toiveena oli, että Lapwallin tulo houkuttelisi alueelle myös muita yrityksiä ja tehdas työllistäisi runsaasti Petäjävedellä ja lähiseudulla. Ilmeisesti muita varmoja tulokkaita ei vielä Palvalahden yrityspuistoon ole, mutta markkinointia jatketaan kevään aikana.

Petäjäveden kunta on viime vuonna tehnyt Palvalahdessa runsaasti maanrakennustöitä ja rahaa on yrityspuistohankkeeseen mennyt tähän mennessä noin 600.000 euroa. Lisäksi tämän vuoden kunnan talousarvioon on varattu Palvalahden yritysalueen tiestön rakentamiseen 350.000 euroa ja alueen vesi- ja viemäriverkoston rakentamiseen 120.000 euroa. Kaavoituksen on tarkoitus valmistua kevään 2019 aikana.

Lisää aiheesta ensi viikon Petäjävesi-lehdessä. – SK