Ensi viikon elokuvissa on musiikin taikaa, suuria tunteita ja tärkeää asiaa

Muusikkoelämäkerta on vaikea lajityyppi, mutta Bohemian Rhapsody onnistuu mainiosti. Suoraviivaisesti etenevä elokuva käy läpi Queenin tarinan yhtyeen alkuvaiheista sykähdyttävästi toteutettuun Live Aid -konserttiin. Samalla nähdään, miten pienissä opiskelijapiireissä aluksi esiintynyt ryhmä kasvaa yhdeksi maailman suosituimmista yhtyeistä. Matkan varrella kerrotaan, miten vaikkapa elokuvalle nimen antanut klassikkobiisi tai rytmikäs We Will Rock You syntyivät. Elokuvasta ei voi olla pitämättä, jos fanittaa Queenin musiikkia. Elokuvan päätyttyä on suorastaan pakko laittaa bändin ikoniset kappaleet soimaan ja mielellään lujaa.

Queenin jäljellä olevat alkuperäisjäsenet, kitaristi Brian May ja rumpali Roger Taylor ovat toimineet elokuvan tuottajina, joten kyseessä on eräänlainen virallinen bändielämäkerta. Elokuva ei silti kärsi silottelusta. Bändin ristiriidoille ja henkilökohtaisille ongelmille annetaan hyvin tilaa.

Elokuvan parasta antia musiikkikohtausten lisäksi on Rami Malekin upea roolisuoritus, joka palkittiin parhaan miespääosan Oscarilla. Malek heittäytyy bändin johtohahmoksi täysillä. Bohemian Rhapsody onkin ennen kaikkea tarina siitä, miten Sansibarin saarella syntyneestä Farrokh Bulsarasta tuli kaikkien tuntema Freddie Mercury, yksi maailman rakastetuimmista viihdyttäjistä, jonka henkilökohtainen syöksykierre oli jopa tuhota yhtyeen uran. Queenin perintö inspiroi kaikkia unelmoijia, ulkopuolisia ja musiikkia rakastavia tänäkin päivänä. Ke 13.3. klo 18 auditorio Miilussa. S, liput 10€.

Osamu on poikansa kanssa tavanomaisella näpistelyreissulla, kun he sattumalta kohtaavat kylmässä värisevän, hylätyn tytön. He huolehtivat tästä ja ottavat tytön osaksi perhettään. Vaikka he ovat köyhiä ja elävät kädestä suuhun, on heillä kuitenkin asiat hyvin – lämmin kiintymys on käsin kosketeltavaa, kunnes odottamaton tapahtuma paljastaa perheen salaisuudet ja laittaa heidän yhteiselonsa koetukselle.

Hirokazu Kore-eda on Japanin arvostetuimpia nykyohjaajia. Suomessa häneltä on aiemmin nähty elokuvat Isänsä poika ja Siskokset. Shoplifters – perhesalaisuuksia palkittiin keväällä 2018 Cannesin elokuvajuhlien pääpalkinnolla Kultaisella palmulla ja se oli Japanin virallinen Oscar-ehdokas.

Elokuva on päällisin puolin tarina hieman eriskummallisesta perheestä, joka tarjoaa kodin ja yhteisön lämpöä köyhyydestä huolimatta. Huolimatta siitä, että loppua tuskin voi kutsua onnelliseksi, ohjaajan näkemys palauttaa uskon ihmisen hyvyyteen, elokuva toisensa jälkeen. Meidän ei tarvitse olla täydellisiä ollaksemme hyviä ja rakastettavia. Tämä elokuva jää mielen päälle ja lämmittää sydäntä vielä pitkään. To 14.3. klo 15, K12/K9, liput 10€.

Risto ja Rauha Räppääjä, Nelli Nuudelipää sekä naapurin Lennart Lindberg lähtevät lomailemaan Voimakallion mökkikylään, jossa kohtaavat voimailukisoihin valmistautuvan isä-poika-parin, Bill ja Sylvester Pöntisen. Rauha ja Nelli intoutuvat yllättäen liikunnasta ja Pöntisten kaksikosta. Risto ja Lennart päättävät näyttää kykynsä ja kutsuvat Elvi-tädin valmentamaan heidät kädenvääntökisaan.

Risto Räppääjä ja pullistelija (lehdistökuva yllä) perustuu vuonna 2016 julkaistuun Sinikka ja Tiina Nopolan samannimiseen kirjaan, josta siskokset kirjoittivat myös käsikirjoituksen. Yhteensä supersuosittuja lastenkirjoja on jo 17, joten eiköhän Riston sympaattisia musiikkielokuvia nähdä vielä useampiakin, onhan uusinkin jo kahdeksas laatuaan. Tarinallisesti uutukainen on huomattavasti eheämpi kuin sarjan edellinen elokuva, sillisalaattimainen Yöhaukka. Elokuvan sanomakin on tärkeä: ihmiset eivät välttämättä ole sitä miltä näyttävät, vaan jokainen meistä on paljon monitahoisempi persoona kuin minkälaisen kuvan annamme ulospäin. Risto Räppääjä haluaa sanoa, että on erittäin okei olla erilainen, eikä kenenkään tarvitse jämähtää ummehtuneisiin muotteihin. Tästä on helppoa olla samaa mieltä ja niin olisi ollut myös Freddie Mercury. To 14.3. klo 17.30. S, liput 8€ ja leffaherkut Vanhiksen kioskista.

– Olli Koponen