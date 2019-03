Hiroko Aran soitto hurmasi (Juttu vain tilaajille)

Hiroko Ara soitti Maatilamatkailu Kumpusella sekä viisikielistä kanteletta että isoa konserttikanteletta. Japanilainen Ara on aloittanut kanteleensoiton jo lähes 30 vuotta sitten, Kumpusellakin hän on konsertoinut aiemminkin.

Hiroko Aran soitto hurmasi

Kantele soi kauniisti Hiroko Aran käsissä tiistai-iltana Maatilamatkailu Kumpusella. Jyväskylän suomalais-japanilaisen yhdistyksen ja Petäjäveden maa- ja kotitalousnaisten yhdessä järjestämä konsertti juhlisti omalta osaltaan Suomen ja Japanin diplomaattisuhteiden satavuotisjuhlavuotta.

– Hiroko Ara oli Suomessa konsertoimassa yhdessä Espoon mieslaulajien kanssa, mekin saimme hänet samalla tänne Petäjävedelle, Jyväskylän suomalais-japanilaisen yhdistyksen puheenjohtaja Juhani Lillberg kertoo. Lillberg itse on ollut aktiivisesti pitämässä yllä Suomen ja Japanin ystävyyssuhteita, hän on Hokkaido-Suomi -seuran elinikäinen kunniajäsen ja vieraillut Hokkaidolla nelisenkymmentä kertaa.

– Hokkaido-Suomi -seura on järjestänyt kanteleensoiton opetusta Hokkaidolla jo kauan ja muun muassa Eva Alkula ja Minna Raittinen ovat käyneet konsertoimassa Japanissa, Lillberg kertoo.

– Hiroko Ara aloitti kanteleopinnot vuonna 1990 ja 1990-luvulla hän opiskeli myös Suomessa. Hän konsertoi aktiivisesti Japanissa ja vuonna 2013 hän sai toisen palkinnon kansainvälisessä kantelekilpailussa yhdessä Haruhiko Sagan kanssa.

Paljon samanlaista yhdistämässä

Lillbergin mukaan Hokkaidolla, Sapporon alueella on jo sata kanteleensoiton harrastajaa.

– Japanilaisilla on koto-soitin, joka on vähän samantyyppinen kielisoitin kuin kantele; ehkä heille on siksi luontevaa ryhtyä harrastamaan kanteleensoittoa, Lillberg toteaa.

– Onhan meillä muutakin yhteistä. Suomalaiset ovat vieneet Japaniin muun muassa pesäpallon ja himmelinteostakin siellä ollaan kiinnostuneita. Suomalaiset taas ovat saaneet Japanista muun muassa karaoken ja tällä hetkellä niin japanilainen nuorisokulttuuri kuin japanilainen ruokakin ovat Suomessa suosittuja.

Viime vuona Petäjävedellä vieraili sauvakävelijöitä Japanista ja Lillberg on tutustuttanut japanilaisia vieraitaan niin marjojen kuin sientenkin poimintaan.

Myös Hiroko Ara on vieraillut Petäjävedellä aiemminkin; hän konsertoi Kumpusella myös kuusi vuotta sitten.

– Suomalaisten ja japanilaisten mentaliteetissa on paljon samaa, esimerkiksi hillitty olemus. Uskon, että luontosuhteessammekin on jotain samaa ja kauneudentajussamme; pienetkin asiat ovat tärkeitä, Lillberg sanoo.

– Minusta on tärkeää, että ihmiset olisivat kiinnostuneita myös vieraista kulttuureista.

– Meidän täytyy ymmärtää toinen toisiamme ja aktiiviset kontaktit vähentävät väärinkäsityksiä. Musiikki on yhteinen kieli, sen avulla on helppo järjestää kontakteja.

– TL