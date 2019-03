Hiirulainen kävi kylässä (Juttu vain tilaajille)

Hiirulainen kävi kylässä

– Hiiri oli paras. Se nauratti kovasti, kun hiiri taiottiin vahingossa pieneksi. Oli kyllä kiva esitys ja sekin oli kivaa, ettei se ollut liian pelottava pikkusiskolle, kommentoi kuusivuotias Sofia Tuomala Teatteri Mukamaksen viimeviikkoista Hiirulainen sirkuksessa esitystä Miilussa. Myös Sofian äiti Jenni Tiainen kehui näytelmää.

– Tytöt jaksoivat hyvin katsoa esityksen alusta loppuun, Tiainen toteaa. Sofian lisäksi mukana oli kaksivuotias Selina Tiainen.

Nukketeatteria, sirkusta, akrobatiaa, eläviä näyttelijöitä ja musiikkia yhdistelevä Hiirulainen sirkuksessa kertoo, mitä tapahtuu, kun Hiirulainen joutuu yllättäen sirkukseen. Teatteri Mukamas on esittänyt näytelmää viime syyskuusta lähtien; Petäjäveden lisäksi se on nähty yli kymmenellä paikkakunnalla.

– Petäjävedellä on nyt viitisen vuotta esitetty lastenteatteria kerran tai kaksi vuodessa. Lapsille on mukava järjestää, lasten ilo on niin aitoa, Petäjäveden kunnan kulttuurituottaja Olli Koponen toteaa.

– Tarkoituksena on järjestää vuositasolla mahdollisimman kattavasti jokaiselle kuntalaiselle jotain, lastenteatterin esitysajankohdaksi on vakiintunut kevättalvi tai alkukevät.

Teatteri Mukamas vieraili Petäjävedellä myös viime vuonna. – Lastenteatteria tänne ovat tuoneet useat esiintyjät, eri puolilta Suomea. Teatteri Mukamaksen vierailusta jäi hyvät muistot, joten ajattelin, että miksikä emme voisi ottaa hyväksi havaittua uudestaan, Koponen sanoo.

Kiertueella kouluissa ja päiväkodeissa

Teatteri Mukamas on tamperelainen ammattinukketeatteri, jonka perustamisesta tulee tänä vuonna 40 vuotta. Teatterilla on kotinäyttämö Tampereen Pispalassa, mutta esityksiä sillä on ympäri Suomea. Hiirulainen sirkuksessa -esitys laitetaan pystyyn kolmen hengen voimin.

– Kiertueella näyttelijät pystyttävät lavasteetkin itse, eli tässä saa tehdä töitä monipuolisesti, Harri Helin, Elina Väänänen ja Kristiina Koivumies kertovat.

Miilussa Hiirulaisen lavasteiden pystyttämiseen meni puolitoista tuntia ja purkamiseen tunnin verran. Paikkaa näyttelijät kehuivat hyväksi.

– Olemme esiintyneet hyvin monenlaisissa tiloissa, omakotitalon olohuoneesta isoon saliin. Näytelmä sovitetaan tilaan, Harri Helin toteaa.

– Hiirulainen sirkuksessa on kiertänyt nyt talven ajan monipuolisesti niin kouluissa ja päiväkodeissa kuin muuallakin. Joidenkin näytelmien kanssa olemme esiintyneet myös ulkona, esimerkiksi kesäisissä toritapahtumissa, ja olemme tehneet aiemmin hoivakotikiertueenkin.

Lapsille esiintymistä Helin, Koivumies ja Väänänen pitävät mukavana. – Lapsilta saa välitöntä palautetta. Se on ihanaa, kuinka lapset elävät mukana näytelmässä ja he myös kyseenalaistavat näkemäänsä.

