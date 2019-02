Ystävän pysäkki kokoaa ystävät yhteen (Juttu vain tilaajille)

Keskiviikkoaamupäivän Ystävän pysäkki houkuttelee seurakuntakodille joka viikko kymmeniä ihmisiä tapaamaan toisiaan, seurustelemaan ja syömään. Kokoontumiset aloitetaan vartin mittaisella ohjelmalla; ohjelmahetken vetävät pysäkkiläiset vuorotellen.

– Tänne houkuttelee yhdessä olo ja kanssakäyminen toisten ihmisten kanssa. Olen yksinäinen leskimies, täällä tapaa muita ihmisiä, melkein joka viikko Ystävän pysäkillä käyvä Martti Nieminen kertoo.

– Olen käynyt täällä jo kauan, melkein alusta asti. Aikoinaan elämänkumppanini oli täällä emännän apuna ja sitä kautta minäkin aloin käydä täällä, Nieminen muistelee.

– Täällä on mukava käydä. Täällä näkee tuttuja ja saa edullista, hyvää ruokaa, vahvistaa parikymmentä vuotta Ystävän pysäkillä käynyt Raimo Heinonen.

– Ystävän pysäkin retket olivat myös mukavia. Niitä ei nyt viime vuonna ollutkaan, mutta aikoinaan olemme tehneet jopa kaksi retkeä vuodessa, Heinonen kertoo.

Rukouspiirin kautta Ystävän pysäkille tullut Sirpa Survo toteaa, että mukaan oli helppo tulla uutenakin.

– Tänne pääsi hyvin mukaan ja täällä on leppoisa käydä, Survo kehuu.

Liikkeelle työttömien ruokailusta

Ystävän pysäkki alkoi seurakunnan ja SPR:n yhteisenä toimintana lähes 30 vuotta sitten; aluksi ruokailua järjestettiin työttömille.

– Kun ovet avattiin kaikille, suosio oli suuri. Väkeä kävi noin 80 henkeä joka viikko. Parhaimmillaan täällä on ollut jouluaterialla 120 henkeä, eläkkeelle jäänyt diakonissa Anneli Rantapuska sanoo ja kertoo nykyisin käyvänsä itse Ystävän pysäkillä aina kun vain pääsee.

– Se on tärkeää, että saa tavata ihmisiä ja minusta on mukavaa myös vetää ohjelmaa. Ohjelmapaikalla on viime aikoina kuultu enimmäkseen puhetta ja laulua, jokainen vetää omannäköisensä ohjelman. Vuosien varrella täällä on ollut vierailijoitakin, esimerkiksi hammashoitaja kertomassa hampaiden hoidosta ja pankista ihminen kertomassa pankkiasioinnin muutoksista, myös näkövammaisten ja kuulovammaisten liitoista on käynyt vieraita, Rantapuska kertoo.

Vajaat kymmenen vuotta Ystävän pysäkin aikaan seurakuntakodilla on toiminut myös kaikille avoin rukouspiiri. Viime syksystä lähtien Rantapuska on tarjonnut rukouspiiriläisten kanssa myös rukouspalvelua.

– Ihmiset voivat tulla pyytämään rukousapua omiin ongelmiinsa; sain Jumalalta kehotuksen tarjota tällaista, Rantapuska kertoo.

Vapaaehtoiset apuna keittiössä

Hyvin edulliseen hintaan tarjottavan lounaan valmistamisessa ja tarjoilemisessa seurakunnan emännällä Eliisa Lindholmilla on apunaan yleensä yksi vapaaehtoinen.

– Silloin, kun väkeä kävi enemmän, vapaaehtoisia oli kaksi. Nyt täällä käy viikoittain nelisenkymmentä ruokailijaa, Lindholm kertoo.

– Vapaaehtoisesta apulaisesta on kyllä iso apu.

Kaarina Kaura-aho on toiminut vapaaehtoisena keittiöapulaisena Ystävän pysäkillä jo vuosia.

– Tämä nykyinen seurakunnan emäntä on jo neljäs tai viides emäntä, jonka apuna olen, Kaura-aho toteaa.

– Melkein joka keskiviikko minä täällä olen. Tämä on minulle tuttua, olen tehnyt tätä työksenikin. Ja mielellään minä täällä käyn auttamassa, tämä tuo sisältöä elämään.

-Tiina Lamminaho

Pääkuvan kuvateksti:

Martti Nieminen ja Raimo Heinonen käyvät Ystävän pysäkillä lähes joka keskiviikko. Paikalle houkuttelevat niin hyvä seura kuin hyvä ruokakin.