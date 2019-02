Vanha Apteekki muuntui hyvinvointi- ja terapiakeskukseksi (Vain tilaajille)

Hyvinvointi- ja terapiakeskus Vanhan Apteekki avasi ovensa Petäjäveden kirkonkylän Siltaniementiellä tämän vuoden ensimmäisenä päivänä. Vanhan Apteekin terapeutteina ja osakkaina toimivat Niileksen sisarukset, Anne Niiles-Mäki ja Johanna Niiles-Hautanen.

Yrityksen keskuspaikka on nimensä mukaisesti vanha apteekki. Siltaniementien kauniissa, 1920-luvulla rakennetussa hirsitalossa toimi vuosikymmenten ajan apteekki. Pitkäaikaisin apteekkari oli sisarusten oma isoäiti, Toive Tuominen.

– Nykyinen Vanha Apteekki tarjoaa lääkkeiden sijasta ratkaisukeskeistä terapiaa, eläinavusteista terapiaa ja logoterapiaa yksilöille, pareille ja perheille, toteavat yrittäjäsisarukset Vanhan Apteekin verkkosivuilla.

Mahdollisuus myös nettiterapiaan

Vanhan Apteekin palvelukattaukseen kuuluu terapian lisäksi koulutusta sekä hyvinvointi- ja elämyspalveluita.

– Terapiapuoleen meillä liittyy myös pienryhmätoimintaa. Keväällä on alkamassa esimerkiksi burnout -ryhmä.

– Lisäksi meillä on mahdollisuus netin kautta tapahtuvaan terapiaan. Skype-yhteyden vaativa nettiterapia on maailmalla koko ajan suosiotaan kasvattava vaihtoehto.

– Neljässä työyhteisökoulutuksessa yhdistämme ratkaisukeskeistä terapiaa logoterapiaan. Koulutusten aiheina meillä on muun muassa kriisien yhteisöllinen kohtaaminen sekä konfliktien ratkaisu työyhteisössä, kertovat terapeutit.

Riuttakoskella terapeutteina toimivat eläimet

Anne Niiles-Mäki ja Johanna Niiles-Hautanen nimeävät Vanhan Apteekin yhdeksi vahvuudeksi idylliseen maalaismaisemaan sijoittuvan toimintaympäristön.

Vanhan Apteekin tunnelmallisen vastaanottotilan lisäksi yrityksellä on mahdollisuus tarjota palveluita Johannan kotikonnuilla, Pengerjoen Riuttakosken upeissa maisemissa. Riuttakosken rauhaisaan miljööseen sijoittuvat hyvinvointi- ja elämyspalvelut sekä eläin-avusteinen terapia.

Riuttakoskella hoitajina toimivat myös eläimet: Sohvi-aasi, Meno-Ralli -hevonen, koirat ja kissat. Tarjolla on esimerkiksi vaellus aasin ja hevosen kanssa, tai ihan vaan eläinten läheisyydestä nauttimista, turpaterapiaa.

Anne Niiles-Mäki on itsekin kokenut turpaterapian voiman. – Meidän pitkäaikainen, rakas kissamme kuoli, ja lähdin etsimään sille hautakiveä Riuttakoskelta. Ne meidän aasitytöt tulivat siihen vierelle. Vaikka ne eivät tietenkään tienneet minun suuresta surustani, ne ihan selkeästi vaistosivat sen asian. Ne tulivat ihan kylkeen kiinni ja kulkivat minun kanssani koko matkan. Ne kuunteleivat ja ilmiselvästi vaistosivat, mikä se minun olotila oli. Olin siellä puolitoista tuntia aasityttöjen kanssa, ja se auttoi minua ihan hirveästi. Ne olivat parhaita terapeutteja, mitä olisi siinä tilanteessa voinut olla.

– Siitä tuli minulle se vahva ajatus, että jos tämä tehoaa minuun tällä tavalla, niin tämä taatusti tehoaa muihinkin ihmisiin. Eläinten empaattinen läsänolo on terapeuttista.

”Hyvä tapa hoitaa itseään”

Vanhan apteekin voimanaiset ovat suunnitelleet yrityksensä palvelutarjonnan yhteisvoimin, ja yhdessä hoituu myös toteutuspuoli. Ammatillisen taustan ja henkilökohtaisen historian vuoksi naisille on kuitenkin hahmoteltavissa omat päävastuualueet.

Yli 24 vuoden ajan opettajan ammattia harjoittanut, mutta yksityisenä logoterapeuttina jo kahden vuoden ajan toiminut Anne Niiles-Mäki vastaa logoterapiasta ja pitkälti myös koulutuksista.

Papin liperit omaavalla Johanna Niiles-Hautasella on ohjat ratkaisukeskeisessä terapiassa, eläinavusteisessa terapiassa sekä hyvinvointi- ja elämyspalveluissa.

Kesällä ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi valmistuva Niiles-Hautanen on tehnyt terapiatyötä Jyväskylässä yli kahden vuoden ajan. Opinnot ja työkokemus ovat jo osoittaneet, että terapian voi mieltää myös ennaltaehkäiseväksi hoidoksi.

– Terapiaan tullakseen ei tarvitse olla varsinaisia mielenterveysongelmia tai syvässä kriisissä. Terapiaan voi tulla esimerkiksi silloin, jos kaipaa tukea muutokseen, tai jos haluaa pohtia vaihtoehtojaan. Terapia on hyvä tapa hoitaa itseään jo senkin vuoksi, etteivät asiat pääse kasvamaan suuriksi ongelmiksi. Se jos mikä on viisasta, sanoo Niiles-Hautanen.

Vahva usko omaan yritykseen

Naisten usko omaan yritykseen ja sen mahdollisuuksiin on luja.

– Joku saattaa ehkä ajatella, että tällaisessä yrityksessä ei ole mitään järkeä. Meillä on kuitenkin vahva usko siihen, että tämä tulee menestymään. Meillä on monipuolisia palveluita, joita on mahdollista räätälöidä erilaisille asiakkaille. Meillä on asiakasalueena Petäjäveden lisäksi sen ympäryskunnat ja miksei vaikka koko Suomi. Ulkomaalaisiakin asiakkaita meillä on mahdollisuus englanninkielisten palveluiden ansiosta ottaa. Hirveän isoja investointeja meidän ei ole tarvinnut tehdä, listaa Niiles-Hautanen.

– Nämä tällaiset palvelut, joita me tarjoamme, ovat nyt nousussa. Ihmiset rupeavat enemmän ja enemmän kiinnittämään huomiota omaan henkiseen hyvinvointiinsa ja tällaisiin aineettomiin palveluihin. Nykyisin ostetaan hyvinvointia, halutaan kokea asioita. Ostetaan elämyksiä, joita voi saada vain tällä tavalla, itse kokemalla, toteaa Anne Niiles-Mäki.

– Me koemme itse, että tämä on tarkoituksellista, ja me haluamme myöskin sitä samaa muille ihmisille. – Tämä, mitä me nyt olemme aloittaneet, sopii hyvin meidän molempien arvomaailmaan. Tämä on meille oikea tapa auttaa ihmisiä. Ja mikä on ihanaa myös, teemme tätä meidän lapsuudenkodissa. Se on iso juttu, jatkaa Niiles-Mäki.

– Ja minulle on iso juttu se, että tässä on mukana eläimiä. Tällaisestä olen haaveillut tosi kauan, että saisin eläimet jotenkin osaksi työtäni, täydentää Johanna Niiles-Hautanen.

Kuvateksti: – Toiveena ja haaveena meillä on auttaa maaseudun ihmisiä, kun itsekin täällä elämme. Haluamme hyvää täkäläisille ihmisille. Haluamme myös suosia paikkakunnan yrityksiä. Ne ovat meille tärkeitä asioita, kertovat Hyvinvointi- ja terapiakeskus Vanhan Apteekin yrittäjät, Anne Niiles-Mäki ja Johanna Niiles-Hautanen. Tuoreen yrityksen pääpaikka sijaitsee Siltanimentiellä sisarusten lapsuudenkodissa, vanhassa apteekissa. Yritystoimintaan osallistuu myös sisarusten isä, Terho Niiles, joka on mukana esimerkiksi Pengerjoen Riuttakoskelle sijoittuvissa hyvinvointi- ja elämyspalveluissa. Lisätietoa Vanhan Apteekin palveluista löytyy yrityksen verkkosivuilta: https://terapia-apteekki.fi. Yritys löytyy lisäksi Facebookista. Myös Sohvi-aasilla on oma Fb-profiili: Aasiterapeutti Sohvi