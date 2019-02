Kristillisdemokraateilla ehdokas Petäjävedeltä

Petäjävetinen Hanna-Riikka Alasippola, 47, on ehdolla kevään eduskuntavaaleissa Kristillisdemokraattien ehdokkaana. Alasippolan slogan on, että “poistamalla eriarvoisuutta vaikutamme hyvinvointiin”. Alasippola on koulutukseltaa sosionomi (AMK) ja työskentelee projektityöntekijänä Jyväskylän Katulähetyksellä. Alasippola on muuttanut Petäjävedelle vuonna 2012. – SK