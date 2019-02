Koskisen pakina: Influenssarokote

Influenssarokote

– Otitko infulenssarokotteen?

– Kävin mä olkapäätä paljastamassa.

– Sattuko piikki pahasti?

– No eipä juuri itikkaa pahemmin.

– Puhuvat, että rokote saattaa nostaa kuumeen. Mitenkäs sulla?

– No, korkean kuumeen se kyllä pukkasi.

– Lähtikö asperiinilla?

– Eipä lähtenyt ei.

– Mikäs auttoi?

– Se, kun uusi auto ilmesty pihaan.

– Kalliiksi tuli rokotus?

– Joo, vaikka piti olla ilmainen.

– Hyvinkö on uusi kosla pelittänyt?

– Ei tuo oo pahemmin yskinyt.

– Mutta maksamista piisaa?

– Pitkä on piikki.

– Markku Koskinen