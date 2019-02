”Jään kuorruttama risu” toi luontokuvakisan voiton

Lauri Ijäksen ikuistama ”Jään kuorruttama risu” vei voiton Petäjäveden Luonto ry:n järjestämässä luontokuvakilpailussa. Kilpailun aihe oli luontoyhdistyksen 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi vapaa. Kilpailuun sai ottaa osaa Petäjävedellä otetuilla kuvilla. Luontoyhdistys kannusti kuvaajia kertomaan esimerkiksi maiseman muutoksesta.

”Jään kuoruttama risu” -kuvaa tuomaristo kiitti ehyestä asetelmasta. Herkkä kuva on ikuistanut luonnon jäätaidetta parhaimmillaan.

– Kyllä nuo aina pistävät silmään, nuo erikoiset, kauniit ja yllättävätkin muodot, joita kivissä, korsissa tai risunoksissa näkyy. Sitä ajattelee, että tuosta olisi mukava ottaa kuva. Kyllä jäämuodostelmia herkästi tulee kuvattua, ne ovat aika mieluisia kuvauskohteita, kertoo voittokuvan napannut Ijäs.

Kilpailun toiselle sijalle tuomaristo nosti Pentti Valkeäjärven kuvan ”Metson soidin”. Kolmanneksi ylsi niin ikään Valkeajärven kuvaama ”Orpo pöllönpönttö Urrianperällä”.

Konkarikuvaajat putsasivat palkintopöydän

Petäjäveden Osuuspankin toimitusjohtaja Jaakko Ylitalo ojensi Ijäkselle viime keskiviikkona kuvakisan pääpalkinnon, sadan euron lahjakortin keuruulaiseen valokuvausliikkeeseen.

Toiselle sijalle yltäneen Valkeajärven Petäjäveden Osuspankki palkitsi 50 euron lahjakortilla. Kolmanneksi sijoittuneen kuvan ottajana Valkeajärvi saa myös Petäjäveden Luonto ry:n tuotepalkinnon.

Sekä Ijäs että Valkeajärvi ovat jo pitkän linjan luontokuvaajia. Ijäs hankki ensimmäisen kameransa 1960- ja 70-luvun taitteessa. Viime vuosina hän on kuvannut enemmän kuin koskaan, kiitos kätevän, hyväzoomisen kompaktikameran.

–Lähiluonto se on minullakin se tärkein kuvauskohde. Hyvin monenlaisissa luontokohteissa tykkään liikkua ja kartoittaa petäjävetistä luontoa kaikessa monimuotoisuudessaan.

Valkeajärven harrastus alkoi Yashican 6×6 laatikkokameran hankinnasta 1960-luvun alussa. Petäjäveden maisemia ja luontoa hän on kuvannut siitä lähtien.

Vuodenaikojen vaihtelu takaa sen, että tutuissakin kohteissa löytyy aina uudenlaista kuvattavaa.

Petäjäveden Osuuspankki on perinteisesti ollut mukana palkitsemassa Petäjäveden Luonto ry.n valokuvauskisassa menestyneitä kuvaajia.

– Petäjäveden Osuuspankki toimii Petäjävedellä, jossa on myös otettu kaikki tähän kilpailuun osallistuneet valokuvat. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan tukemaan monenmoista paikallista harrastustoimintaa, toteaa Jaakko Ylitalo. – HM